“No tengo lavanderías, tengo peluquerías”, ‘Epa Colombia’ demuestra que su dinero es legal

Daneidy Barrera más conocida como ‘Epa Colombia’ se dio a conocer en redes sociales hace algunos años por realizar diversos contenidos en dichas plataformas. Pero pese a su gran auge en redes sociales siempre fue criticada por su manera de hablar, vestir y comportarse ante la cámara. Luego de un tiempo, la vida le fue cambiando poco a poco hasta que llegó a consolidarse como una empresaria. Pero ese éxito repentino, es duramente criticada en redes sociales, siendo señalada por lavar dinero.

En múltiples ocasiones la empresarias le ha respondido a quienes la señalan por lavar dinero, aclarando que su actual empresa ha rendido fruto gracias a su esfuerzo y un producto de alta calidad. Sin embargo, durante su camino se ha visto envuelta en problemas con ex empleados como el caso de Yenny Saldarriaga, su ex contadora, quien por cuatro meses manejó las finanzas de Daneidy y aseguró que el negocio de keratinas le estaba dejando un ingreso mensual de aproximadamente de 2.500 millones de pesos. Además, perdido amistades e inclusive, llegó a generar más polémica por subir fotografías a sus redes sociales con diferentes políticos del país.

Hace tan solo unas horas Barrera subió una serie de videos a su cuenta de Instagram reviviendo el tema del supuesto lavado de dinero de su empresa. Allí manifiesta que en medio de la polémica, dos funcionaros de la DIAN estuvieron al frente de la empresa vigilando y verificando que todo el dinero que le llega a ‘Epa Colombia’ sea bajo términos legales.

“Hoy mi cuenta está casi en cero y desocupada, pero le pagué al Gobierno, le pagué a la Dian. Aquí te muestro que mi plata es legal, que no soy ninguna lavadora ni tengo lavanderías. Yo lo que tengo son peluquerías”, expresó Barrera, quien pagó el total de 3.559′871.000 de pesos.”, mencionó, añadiendo como prueba la fotografía de dicho pago.

“No quería pagar todo eso y me duele el corazón. Estoy desilusionada porque hubiera podido ayudar a muchas personas con ese dinero. Por eso no hay empresas en Colombia, porque el Gobierno y sus entidades te quitan todo. Uno como empresario trata de generar empleo y de ayudar, pero es difícil”, añadió haciendo una fuerte crítica hacia las entidades gubernamentales.