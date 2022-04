“¿Alpha es el equipo intocable?”: Estas son las percepciones de los seguidores del Desafío

El Desafío The Box en su segunda edición ya tomó vuelo e inició un segundo ciclo de competición en el cual solo se encuentran vivos tres de cuatro equipos que iniciaron en el programa y cada vez es más duro el proceso. No obstante, una de las situaciones que ha llegado a ser de las más comentadas es la clara rivalidad que mantienen los equipos Beta y Gamma.

Podría interesarle: “Quiero una docena, por favor”: Así comentan sobre la nueva línea de delantales negros de Chris Carpentier

Desde la finalización del primer ciclo se pudo ver una clara alianza entre los equipos Alpha y Gamma en contra de Beta y Omega, aunque tras la disolución de estos últimos la balanza empezó a inclinarse hacia los equipos morado y naranja. Sin embargo, aquí vale la pena revisar los dos resultados desde el inicio del segundo ciclo.

En la primera prueba de esta nueva etapa, el equipo Gamma se hizo como ganador. Por esta razón y respetando la alianza con los ‘Alpha’, decidieron sentenciar a Samir del equipo Beta para que compita en el desafío a muerte, cosa que los azules tomaron muy a pecho.

No deje de leer: “Esa es la mano de Estiwar G”: Hassam sobre apariencia de “Claudia Bahamón”

Así las cosas, los ‘Beta’ se alzaron con el triunfo en la segunda prueba del ciclo llevada a cabo en el ‘Box azul’ y por ende le “devolvieron el favor” al equipo ‘Gamma’ sentenciando a su capitán dejando en claro que entre los dos equipos se llevará la disputa siempre y cuando alguno de los dos gane alguna de las pruebas.

Tras el resultado mostrado en la emisión del 11 de abril, los televidentes empezaron a comentar que nadie era capaz de sentenciar al equipo Alpha y por esta razón les estaba quedando “muy sencillo” avanzar en el programa ya que en ningún momento se encontraban en riesgo a pesar de que rindan o no en las diferentes pruebas.

Vea aquí algunas de las opiniones de los televidentes:

Dios mío, ¿Alpha es el equipo intocable? Lit, esa gente es el nido de las peleas y los agarrones entre equipos y les da miedo votar por ellos? Valen monda :/#DesafioTheBox2 pic.twitter.com/alrvka8dyW — Yo también escribí en viceversa 🦌 (@unabobahpta_1) April 12, 2022

Tanta vaina con Beta y Gamma y van a terminar llevando a Alpha intactos para la próxima fusión. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️#DesafioTheBox2 — Bárbara Alejandra 🦄 (@alebarbiie) April 12, 2022