“Pronto Colombia sabrá mi verdad”, ex contadora de ‘Epa Colombia’ revelará todo lo relacionado con la empresa de keratinas

Hace unas horas se conoció en redes sociales un video donde Yenny Saldarriaga, ex contadora de ‘Epa Colombia’ donde aparte de mencionar un refrán “Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo”, mencionó, además recalcó que Colombia sabrá toda la verdad sobre su trabajo y la manera en la que Daneidy ha manejado su empresa.

Por su parte Daneidy se pronunció al respecto quejándose y en cierto modo advirtiendo “Se avecina un problema”, y en un tono de indignación le comentó a todos su seguidores a los ataques que ha recibido “Cuando se es tan exitoso, muchas cosas pasan en la vida de uno y yo te voy a contar un problema que se aproxima y va a ser fuerte y van a querer dañarme”, mencionó.

Además comentó de manera pública lo que ha venido haciendo para que su empresa de keratinas funcione de manera correcta y legal “Ellos a mi me dejaron un problema porque no hicieron bien las cosas con la Dian, que yo misma los llamé para decirles que quería hacer las cosas bien. Yo no tengo nada que esconder amiga, soy una mujer real y tu IVA yo lo asumo porque yo pago todo y por eso espero que me entiendas y me apoyes”, afirmó.

Además acusó a la contadora y su empresa de haberla robado mientras estuvo trabajando para ella “Yo contraté una empresa en Medellín con contadores, abogados, administradores y recursos humanos y esa empresa me quitó 2.000 millones de pesos y ahora son los mismos que me están demandando”, mecionó Barera. Se espera que en cualquier momento Yenny se pronuncie al respecto y mencione detalles de lo ocurrido.