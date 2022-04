“Ojalá la dejen allá”: Comentarios a Yina Calderón por su viaje a Cuba

Yina Calderón es una de las figuras públicas más polémicas del mundo del entretenimiento en Colombia, quien ha sido duramente criticada por sus comportamientos en público y por sus múltiples cirugías al querer parecer una ‘Barbie Humana’. Sin embargo, no se salva de comentarios negativos por parte de los internautas en cada publicación que comparte en sus redes sociales, la más reciente, por su anunciado viaje a Cuba.

Actualmente, Yina se encuentra grabando un reality show llamado ‘Se armó la gorda’, donde mujeres plus size se enfrentarán a diferentes pruebas y retos dentro de una casa dispuesta solamente para ellas. Por su parte, Yina ha publicado constantemente en historias de su cuenta de Instagram revelando detalles del detrás de cámaras del concurso, confirmando que su hermana hace parte de los jurados de dicho programa. Además de compartir estos detalles, Calderón ha compartido detalles de los próximos eventos, entre ellos comentó que realizaría un viaje a Cuba con el propósito de expandir sus horizontes profesionales y personales.

“Nos fuimos pa’ los cubas, a ver nuevas nuevas 🤣🤣🤣, a ver si me consigo un cubanito por ahí 😏 JAJAJA lo voy cogiendo oyooooo”, comentó en su más reciente publicación. Se desconocen los motivos reales de su visita a dicho país, pero lo que si se conoce es el descontento de muchas personas en redes sociales sobre su estilo de vida, y puntualmente de este viaje a la isla.

Fueron muchos los comentarios que recibió Calderón en dicha fotografía, inclusive criticando su manera de vestir a pesar de la cantidad de dinero que ha acumulado hasta el momento “Pobres cubanos, y ojalá no regreses eres una vergüenza para Colombia”, “No es falta de plata si no de clase”, “Ojalá la dejen allá”, fueron solo algunos de los comentarios de desagrado que recibió la empresaria.

Pero al parecer a Yina parece no afectarle este tipo de comentarios según lo ha manifestado en diferentes ocasiones.