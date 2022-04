“Cocinaron como el cul*”: Nicolás de Zubiría sobre reto en MasterChef

Uno de los retos más complicados que hemos visto a lo largo de la temporada de MasterChef Celebrity 2022, definitivamente lo vimos esta noche, pues los concursantes llevaron su creatividad a la cocina, pero definitivamente lo que hizo la diferencia era la misma comunicación entre parejas, lo cual se veía impedido por un muro que estaba entre ellos, haciendo que todos gritaran al mismo tiempo, terminando casi sordos y disfónicos, como afirmaron algunos de los famosos.

Definitivamente la desgracia ajena causa mucha gracia, sobre todo de los seguidores que no se ven expuestos a la competencia, y precisamente por eso Aida Morales fue una de las grandes tendencias con Pamela, afirmando que la humorista gritaba hasta el punto que todos los demás la escuchaban menos Aida, que al parecer estaba un poco sorda, solo le daba órdenes y trabajaba a toda marcha, mientras la pobre Pamela, estaba tratando de descifrar la receta.

Ante este difícil reto en donde los platos tenían que ser exactamente iguales, solamente se salvaron Estiwar G y Aco, quienes presentaron un plato no solo muy parecido en su presentación, sino en su sabor, lo que hizo que se pararan al frente del escenario.

Sin embargo, sus compañeros no tuvieron tanta suerte, de hecho, se afirmó que todos se merecían el delantal negro, pero se salvaron Manuela y Aida Bossa, que a pesar de no tener un sabor tan bueno, su presentación si fue muy buena, no tendrán comodidades ante la próxima competencia pero tampoco quedaron amenazadas.

Uno de los platos más criticados fue el de Isabella Santiago y Cristina, que llevaron su plato lleno de agráz, ingrediente que al parecer Nicolás, jurado, odiaba con su vida y lo que hizo que se ganara el comentario de “Cocinaron como el culo”, concursantes que por supuesto se llevaron su delantal negro.

A pesar de unos cuantos que se salvaron, lo cierto es que todos lo platos fueron muy criticados.