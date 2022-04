La ‘peinada’ de la ex esposa de Hassam a tuitero que la señaló por “abandonar a sus hijos”

Hace algunas semanas el reconocido humorista conocido como Hassam, compartió mediante un reel de Instagram la noticia de su separación con Tatiana Orozco después de dieciocho años de matrimonio. En el video, el humorista relató lo acontecido y los motivos por los cuales se separaron, aclarando que el motivo real de su separación fue una infidelidad por parte de él.

La noticia se tomó todas las redes sociales y muchos fueron los comentarios que giraron en torno al tema. Por una parte, algunos defendieron a Tatiana apoyando su decisión en alejarse del humorista. Sin embargo, otros le aplaudieron el coraje de Hassam, al reconocer el error que cometió y confesarlo de manera pública.

Después de un tiempo, el tema volvió a comentarse en redes sociales por pronunciamientos de Tatiana Orozco. En un hilo de Twitter, la empresaria realizó una serie de comentarios ante la aparente nueva relación de Hassam a tan solo meses de haberse divorciado: “Calmar el “dolor” de una perdida sea de hogar, pérdida económica etc con otra persona es lo que siempre se suele hacer. Es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así si rehacer mi vida.”, mencionó.

Además resaltó que todo lleva su tiempo “no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”. Las palabras de Tatiana sin duda fueron tendencia en redes sociales. Pero ahora el tema sigue dando de qué hablar debido al comentario de un internauta en Twitter, quien mencionó " Qué se queja si Hassan tiene los hijos y está respondiendo por ellos, mientras una mamá responsable se lleva los hijos y usted los dejó con el papá.”, mencionó el usuario.

La respuesta ante las palabras de este internauta no se hicieron esperar por parte de Osorio quien manifestó: “Y cuando miles de hombres se van y los hijos quedan con su mamá? Papito vaya y se paga una terapia pa’ que se le quite esa ceguera. Hay algo que se llama paternidad activa aunque no creo que su cerebro lo entienda.”, aclaró.

Al parecer Tatiana no se queda callada ante las manifestaciones en su contra, dejando claro que todo se hace con el fin de llevar una vida tranquila, pero sobre todo velando por el bienestar de las hijas en común de la pareja.