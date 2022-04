“No utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”: Fuertes declaraciones de ‘Tata’ ex esposa de Hassam

Hace poco en redes sociales nos dimos cuenta que ‘Tata’ y el comediante Hassam se habían separado luego de tantos años y una familia de por medio. El video fue publicado en la cuenta del comediante, en donde afirmaba que lastimosamente mucha de la culpa había sido de él ya que ‘Tata’ había tenido que sufrir de mucha violencia, malas palabras y maltrato por parte de él.

A pesar de la dura situación, Hassam dejó claro que él entendía completamente la decisión que había tomado ella, dejando claro que de por medio solo había amor y respeto entre ellos. Ante esto ella no se había pronunciado, suponemos que por privacidad.

Pero ahora, luego de haber pasado ya meses, ‘Tata’ no pudo contener su mal genio y le mando una fuerte declaración a través de su cuenta de Twitter en donde dejaba ver que Hassam ya tenía otra persona “Tengo un video de hace no más de una mes llorando y rogando por perdón jajaja y ya hoy tiene novia” afirmó.

Pero no fueron las únicas declaraciones, de hecho compartió que “Calmar el dolor de una pérdida, sea de hogar o económica, con otra persona, es lo que siempre se suele hacer. Es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así rehacer mi vida. En conclusión, no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor” terminó por decir, dejando a todos con la boca callada ante la pelea que se ha vuelto pública.

A pesar de todos los comentarios por parte de los seguidores, el comediante no ha comentado en redes sociales y la verdad es que no creemos que lo vaya a hacer, pero quienes si han comentado de la situación han sido los diferentes internautas “Esas cosas no se deben ventilar, la vida de pareja es privada” “Si hay dolor que no se note amiga” “Pero si ella prefirió dejar sus hijas por vivir una nueva vida”.

Al parece muchos no perdonan que ella misma haya sido quien dejó la familia, mientras otras la apoyan. No sabemos en que terminará la historia, pero teniendo en cuenta que su relación acabo en malos términos, suponemos que el comediante hablará con ella en privado sobre mantener las cosas en privado o simplemente le mostrará a todo el mundo de quien se trata su nueva enamorada y continuará con su vida como lo ha venido haciendo