Claudia Serrato, la manager de Lina Tejeiro, revela por qué la actriz jamás estará en un reality show

Lina Tejeiro es una de las actrices y personalidades más famosas del país, pero no solo ha resaltado por su gran talento para la actuación, sino por su vida, que ha sido uno de los temas de interés de muchos de los usuarios en internet, como su misma relación con Andy Rivera, que estuvo llena de polémicas y que al parecer, ha vuelto a renacer.

A raiz de todo esto, hemos conocido bastante la personalidad de Lina que es bastante irreverente, ya que en redes sociales ha dejado ver que no le cuesta para nada decir las cosas, lo que a muchos le ha gustado de ella, sin embargo, varios afirman que dicha personalidad debe quedarse es en internet y no en un programa nacional.

Por supuesto la actriz ha estado llena de trabajo por su profesionalismo y por su belleza, que la ha llevado a ser la imagen de muchas marcas de cabello, maquillaje y hasta cuidado de la piel y aprovecharon precisamente un día con Lina Tejeiro, para mostrar cómo es su trabajo y estar un día completo en sesión de fotos y en medio de eso, Claudia Serrato, quien ha sido su manager por muchos años, apareció en cámara para hacer un apunte respecto al trabajo de Tejeiro “Cuéntanos porque no dejarías que yo fuera a un reality” preguntó Lina, a lo que ella respondió

“Por la personalidad de Lina, porque Lina no tiene filtro, porque Lina, por más de que quiera aguantar, a ella le sale por todo lado lo que piensa y pues hemos cuidado su imagen, en redes hace lo que se le da la gana, dice lo que se le da la gana, para que la van a llevar a una playa a decir lo que se le da la gana ¡no, no, no! ¿ya te quedó claro? permiso, me voy” afirmó.

No sabemos a que reality específico se estaba refiriendo pero nos queda claro que la personalidad de Lina ya sería demasiado polémico para su carrera