Esta es la artista colombiana que participará en ‘American Song Contest’ de la cadena estadounidense NBC

La intérprete y compositora Ale Zabala se ha ido robando la atención de casas editoras, productores musicales y colegas. Su habilidad para la composición la ha llevado a ser parte del equipo del cantante Pedro Capó, de hecho, tiene participación en siete de las canciones que harán parte de su próximo álbum.

Su capacidad para escribir historias, para ser contadas a través de la música, le permitió recibir una llamada de la cadena de televisión americana NBC en donde le proponían hacer parte de su nuevo programa de concurso ‘American Song Contest’, el cual convocó a jóvenes talentos que cantaran y tuvieran habilidades en el tema de composición para buscar la mejor canción de Estados Unidos.

El primer capítulo, de dos horas, que fue transmitido el pasado 21 de marzo en la franja prime time de NBC posicionó el show como uno de los más vistos de Estados Unidos. Ale Zabala será la encargada de representar el estado de Florida y desde hace más de un mes se prepara para la presentación que tendrá este próximo lunes 4 de abril.

Ella junto al participante puertorriqueño serán los únicos latinos que tendrán un espacio en esta competencia, ventaja que la artista aprovechará para sumarle armonías, instrumentos y beats que se utilizan en las producciones colombianas y que han tenido gran repercusión mundial.

“Estoy muy emocionada con esta oportunidad que la vida me da y no la pienso desaprovechar. Voy a poner todo de mi parte para hacer un gran trabajo y poder dejar huella con mi propuesta musical. Aunque en el programa represento al estado de Florida, obviamente también estoy representando a mi país natal Colombia y eso hace que me rete aún más. Prometo no defraudarlos, gozarme el proceso y asumir cada decisión que tomen los jurados” expresa Ale Zabala.