Luisa Fernanda W responde si terminó con Pipe Bueno

Recientemente se ha convertido en una constante en las redes sociales de la reconocida influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W la pregunta que tiene que ver con el estado de su corazón pues muchas personas han notado que hace un tiempo no publica muchas fotos ni videos con su pareja el cantante de música popular Pipe Bueno.

Así las cosas, Luisa decidió contestar a los rumores por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 16,9 millones de seguidores, donde asegura que ha entendido que es bueno compartir por las redes algunos de los momentos que vive con sus personas cercanas, no obstante, aseguró que no es necesario hacerlo todo el tiempo.

“Esa pregunta está muy insistente porque hace mucho no subo cosas con Pipe en mis redes sociales, pero yo me di cuenta que es bueno compartir momentos con la pareja en redes sociales, pero no siempre, yo en mi caso me dediqué a compartir contenido de entretenimiento”, comentó.

Además, la empresaria explicó que en el momento Pipe se encuentra muy bien en el ámbito laboral gracias a su participación en la televisión colombiana, razón por la cual está trabajando cerca de 12 horas diarias y eso ha complicado un poco que compartan tiempo para hacer contenido como lo hacían anteriormente, no obstante, hizo la claridad de que siguen juntos y aprovechan el tiempo para desconectarse el mayor tiempo posible de las redes sociales y la virtualidad para poder compartir como personas.