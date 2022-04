Yeferson Cossio ha publicado una foto con su ex novia Jenn Muriel

En los últimos meses se ha comentado mucho de la vida privada de Yeferson Cossio ya que luego de haber anunciado que se separaría de Jenn Muriel, después de más de seis años de relación, por problemas internos, dejaron de intentar estar juntos en una relación romántica.

Luego de ver a Cossio al lado de Aida Victoria Morales hasta dándose besos, todo el mundo pensó que Yeferson Cossio no volvería a estar junto Jenn, sin embargo, al parecer el verdadero amor ha ganado, pues la mujer no solo ha estado en los peores momentos de él, sino también en los mejores, que son los que precisamente ha tenido, pues no solo sus números en redes sociales han subido, sino que de hecho sus otros negocios, teniendo en cuenta que hace poco lanzó su propia marca de cerveza, lanzamiento en el cual también estuvo presente la misma Jenn, lo cuál revivió muchos comentarios por parte de todos los seguidores.

Lea también: Esta es la suma de dinero que tendrá Índigo cuando nazca

Lo cierto es que muchos sospechan que la pareja nunca estuvo separada, sino que de hecho se trato de un movimiento de publicidad y marketing, y otros apuntan que simplemente es el amor que los dos se tienen, atravesando cualquier inconveniente entre ellos.

No se sabe a ciencia cierta que fue lo que realmente pasó entre los dos, pues jamás borraron sus fotos en su cuenta de Instagram, lo cuál es el primer paso para dar a conocer la separación de dos famosos, pero por lo que dejó saber Jenn Muriel en sus historias, es que ella no se presta para dar polémicas ni chismes.

Lea también: Si tu me ayudas amiga, te regalo Keratina”: Promesa de Epa’ para conocer a J Balvin

Ahora, han aparecido nuevamente en redes sociales ya que Yeferson Publicó una foto al lado de ella comentando “Estoy bien acompañado” con una bandera de México, abrazando a Jenn, lo cuál deja saber que efectivamente están más juntos que nunca.