Aida Victoria Merlano por fin aclara su relación con Yeferson Cossio

Después de que el mismo Cossio confesara que su relación con Jenn Muriel había terminado por varias situaciones que desde hace tiempo se estaban presentando, ahora lo vimos en varias fotos y videos con la misma Aida Victoria Merlano.

A pesar de que ella misma compartió un video aclarando que efectivamente ella había estado con Cossio para un tema puntual, no más y hasta el momento todo estuvo en orden, sin embargo, las fotos y videos no dejaban de salir en redes sociales y con ello, los comentarios por parte de los seguidores no se hicieron esperar, en donde no solamente atacaron a Cossio por verlo con otra mujer ya acusarlo de haber cambiado a su novia, sino a ella misma había decidido no hablar del tema, sin embargo, debido a la presión, tuvo que publicar en sus historias que simplemente no tenía que comentar nada, pues era obvio que su relación había terminado.

Ahora, luego de que apareciera un video en donde se besaban, Aida compartió un video hablando del tema de nuevo en donde afirmó que ella siempre fue muy clara y que no tuvo nada que ver con la separación de Jenny y Cossio y que todas las fotos y videos que se habían visto en redes sociales, solamente mostraban a dos personas solteras saliendo.

Lo cierto es que la situación es bastante incomoda para todos, pues los tres no hacen más que salir en todas las noticias, pues Yeferson, como el mismo afirmó, simplemente quizo abrir su corazón y confesar que era lo que estaba pasando, pero como era de esperarse, en vez de recibir apoyo, recibió mil criticas.