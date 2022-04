‘Epa Colombia’ promete un regalo a quien le ayude a cumplir un sueño con J Balvin

No es la primera vez que Epa Colombia atraviesa por problemas legales. Instagram @epa_colombia

La reconocida influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’ compartió por medio de su cuenta alterna de sus redes sociales que se encuentra en búsqueda de cumplir uno de sus objetivos que tiene relación con el cantante de música urbana J Balvin.

Según lo que contó por medio del video, está buscando que el cantante visite el penthouse que compró recientemente, y que según se dice es el más grande y completo que encontró en el barrio Salitre de la ciudad de Bogotá, esto, con el objetivo de que grabe un video musical allí. Así mismo aseguró que estaría dispuesta a darle todo el crédito por lo que allí se concrete.

Así las cosas, invitó a todos sus seguidores de las redes sociales para que comentaran hasta que el intérprete de ‘Qué más pues?’ se diera cuenta de la propuesta.

“Necesito que me hagan un favor. Que le escriban a J Balvin que si puede grabar una canción en mi ‘penthouse’ y yo le doy todos los créditos. Si tú me ayudas a que me responda… amiga, te regalo la Keratina”, comentó con un tono jocoso.

Barrera fue bastante incisiva con el comentario de que estaría dispuesta a regalarle la Keratina a las personas que le ayudaran a cumplir su objetivo.

“Te regalo la Keratina donde ese man me responda y vaya a mi ‘penthouse’ y grabe una canción. Aquí es una locura. Yo digo, Alexa, prende la cocina y se prende. Le digo, pon un musicón y pone la música. Pero espera, amiga, ayúdeme con lo de J Balvin a ver si ese ‘penthouse’ aparece por todo lado y digan que lo logré”, añadió.