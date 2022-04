Esta es la suma de dinero que tendrá Índigo cuando nazca

Los dos cantantes han logrado sobresalir en la industria musical, sobre todo Camilo que se ha vuelto uno de los referentes más importantes, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, logrando ser uno de los más exitosos, pero no es el único, de hecho Evaluna ha logrado amasar una gran cantidad de dinero desde que era una niña, pues su carrera musical, de hecho, por ser la hija de Ricardo Montaner, tuvo la visibilidad que quizá muchas personas no han tenido.

El hecho es que el 2021 fue el mejor año en muchas cosas para la pareja, por parte del colombiano, ha sido uno de los más destacados por las diferentes premiaciones como los Latin Grammy, siendo el más nominado y el más premiado de la noche.

A parte de eso, los dos han cumplió el sueño de ser padres, pues desde hace tiempo lo querían pero no habían podido hacerlo por cuestiones de contrato, sobre todo por Evaluna, quien tenía un contrato con Nickelodeon y al parecer tenía que grabar otra temporada, sin embargo, cuestiones de la vida, llegó antes de tiempo.

El caso es que ahora la pareja ha sumado una gran parte de dinero que ha construido por el trabajo que han hecho no solo en redes sociales sino también en los conciertos, que generalmente dan Sold Out siempre, por lo cual tienen la capacidad financiera no solo para sostener a su hijo, sino para darle la vida perfecta a él, ya que han dejado claro que índigo pondrá hacer lo que quiera en la vida, no solo por el apoyo sentimental que le darán, sino la plata que ya acumulan pues se dice que 8 millones de dólares solo los recaudó en los primeros meses este año, hablando de Camilo, más los suscriptores con los que cuenta en YouTube que suman más de 15 millones, lo cual genera 30 millones de dólares en total, lo cuál estará disponible para índigo cuando nazca.