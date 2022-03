“Yo bailo y disfruto, soy bailador pero no bailarín”: David Palacio sobre su participación en ‘Ritmo Salvaje’

Al ritmo de reguetón y con las auténticas voces de Dawer x Damper, dos grupos de jóvenes de mundos opuestos recorren su camino hasta enfrentarse en un duelo de baile, donde descubren que su sueño por sobresalir y triunfar con esta pasión, no solo es una realidad que nace en los barrios populares, sino también en la alta sociedad.

Por su parte, el elenco está conformado por nombres de la talla de Martina la Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Angela Cano, Sashua López, Elisa Torrente, Alejandro Buitrago y Kevin Bury, Andrés Juan Hernández, entre otros, sin embargo, los papeles protagónicos son ocupados por Greeicy Rendón y Paulina Dávila.

Uno de los personajes que también se ha ganado el amor y la admiración del público es ‘Checho’, interpretado por David Palacio quien estuvo conversando con Publimetro Colombia sobre su participación en la serie.

P: ¿Cómo ha visto la reacción de las personas a este nuevo fenómeno que es Ritmo Salvaje?

R: Estoy muy feliz, es hermoso. Me llena ver el recibimiento del público, los mensajes que he recibido y ver a todo el mundo pegado, en la calle, cuando saluda, está muy cool y me alegra ver esto porque es un proyecto al que le metimos mucho amor, mucho cariño.

P: ¿Cómo fue su llegada a la producción, cómo fue el casting?

R: Lo que pasó es que yo tenía ya la espinita de trabajar en Colombia porque toda mi carrera yo la hice por fuera, y dije “me voy a dar un tiempo para buscar algo que esté cool en Colombia” y ahí fue que me llegó el casting de ‘Ritmo Salvaje’, habían llegado también otras propuestas y me había quedado en otro proyecto pero al otro le dije que no para poder concentrarme en este. Fueron cinco castings, estuvo bien pesado el tema pero parce, tuve la fortuna de quedarme porque me lo gocé, lo disfruté y ahora estamos viendo los resultados de todo ese esfuerzo.

P: ¿Cómo fue trabajar con Greeicy, Paulina y todo el elenco?

R: Parce, increíble. Son dos mujeres talentosas. Todo el elenco, la producción, dirección, todos. Lo único que quedó de esto es puro aprendizaje y cosas lindas.

P: ¿Y usted si bailaba antes de Ritmo Salvaje? ¿O en el proceso de aprendizaje también estuvo esta nueva faceta?

R: Jajaja no, a mí me gusta bailar pero a mí se me complica el tema de montar las coreografías, es decir, yo bailo y disfruto, soy bailador pero no bailarín y esas son dos cosas totalmente distintas. Es complicado todo el tema de la coordinación pero si uno tiene la actitud y el baile en la sangre y baila reggaetón, salsa, pero aunque mi personaje no baila pero yo me metía a los ensayos, aproveché que había un coreógrafo increíble que es Poncho y ahí aprendí un montón también

P: Estuvo mucho tiempo en México y Estados Unidos, sin embargo quisiera preguntarle en qué momento tomó la decisión y quiso apoyar la producción audiovisual en Colombia.

R: Gracias a la vida si he podido tener mucho trabajo por fuera, México mayormente, Estados Unidos y a uno siempre le ha gustado reconectarse con sus raíces, con su tierra. Así es que siempre quise hacer algo aquí y no se me había presentado la oportunidad, pero no me había puesto a buscar tampoco. En este momento estoy en Bogotá, estoy conectando con mi gente otra vez, el año pasado estuve siete meses, que no pasaba desde 2005, ahora estoy acá, hablo con medios de acá, la verdad es que me llena mucho compartir con personas colombianas.

P: ¿David se parece al personaje de ‘Checho’ o son completamente diferentes?

R: Yo creo que compartimos muchas cosas y otras que no y me tocó explorarlas, irme al barrio y ver cómo estaba la vuelta. Pero si hay cosas que compartimos porque pues, yo me considero un man bacano y que reparte buena vibra. Checho también es un bacán, con su temperamento y sus vainas, pero bacán. Checho fomenta mucho el amor a la familia y yo también. Compartimos también el gusto por expresarnos porque hoy estamos, pero mañana no sabemos.

P: ¿Después de ‘Ritmo Salvaje’ qué viene para David Palacio?

R: Viene música, yo hago música por un proceso personal que tuve, muy oscuro, y me agarré de la música para poder salir adelante y canalizar ahí lo que me estaba pasando. De hecho, pueden encontrar por ahí tres cancioncitas de ese momento en plataformas, las hice con mucho amor. Viene una colaboración con Martina La Peligrosa y más por ahí… viene a mediados de Junio una serie que coprotagonizo con una actriz mexicana que se llama Ana de la Reguera y es una sátira chévere. Hay David para rato jajaja.

P: ¿El plan es seguir en Colombia o la idea es volver a México?

R: Me estaré regresando a México, voy a encerrarme con mi pana el productor para que trabajemos en mi música, y si todo se da, en mayo hay una producción con la que estoy charlando aquí en Colombia, entonces ahí esperando a volver por esas fechas, y si no, esperando la segunda temporada de ‘Ritmo Salvaje’.