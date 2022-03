Greeicy Rendón derrite las redes sociales con una tierna dedicatoria a Mike Bahía

Día a día la pareja conformada por los cantantes Mike Bahía y Greeicy Rendón, una de las más estables de toda la industria del entretenimiento en Colombia, enternecen a sus miles de seguidores al mostrarse tal y como son por medio de sus redes sociales, a veces con algunas bromas, ocurrencias, el proceso que están viviendo con la llegada de su primer hijo e incluso, como pasó recientemente, gracias a una dedicatoria musical que la artista caleña compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram y con la que logró derretir a más de uno.

La también actriz compartió un carrusel de tres fotografías donde se le ve junto a su pareja, en su casa, compartiendo unos días antes del nacimiento de su primogénito, sin embargo, lo que captó la atención de los internautas fue que en el pie de foto puesto en la publicación, Greeicy utilizó una de las frases más tiernas de su canción ‘Los besos’.

“Qué placer es verte a diario, presente en mi calendario”, comentó Rendón.

Además, la intérprete de ‘Amantes’ habló recientemente y aseguró que por primera vez está pensando en el día del parto, cosa que no había hecho hasta el momento, y así mismo asegura que no se siente lista para ese momento ya que no se ha preparado de manera correcta, igualmente, comentó que se siente afortunada de haber podido tener un embarazo tranquilo en términos generales.