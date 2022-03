“La reina del chunchullo se puso brava por el chanchullo”: Quejas por trampa en pruebas de MasterChef

A medida que pasan las noches, la competencia en MasterChef se va volviendo más complicada, no solamente porque los jueces se ponen mucho más exigentes, sino porque los concursantes que van quedando son al final los mejores de todos, además de la pruebas y retos más complicados que ponen al límite a cada concursante, sin embargo, unos, en vez de poner todas sus capacidades en marcha, aprovechan cualquier distracción o momento para coger alguna ventaja sobre los demás concursantes, lo que por supuesto genera indignación para quienes realmente tratan de hacer su mejor trabajo en la cocina. A pesar de que en esta temporada no han habido muchas polémicas y peleas, si es cierto que las cosas se ponen tensas cuando de competir se trata, por eso mismo, ahora todos los que trabajaron bien, dejaron al descubierto a estos concursantes que hicieron trampa esta noche.

En medio de una noche divertida debido a la prueba que les tocó, en donde de a parejas tenían que prácticamente amarrarse y uno de ellos sería las manos de los dos, mientras el otro ponía su vista. A pesar de lo complicado que era, lo cierto es que los famosos se gozaron el resto de la mejor forma, pues afirmaron que era bastante divertida, sin embargo, la prueba estuvo impregnada de trampa debido a que Manuela, utilizó sus manos cuando se supone que ella no podía, solo probar la comida, además el mismo Tatan confirmó que probablemente el tampoco trabajó de la manera más limpia ya que el también sacó las manos y aceptó en público que lo había hecho.

Ante esto, Aida Morales habló y expresó su inconformidad por dicha ventaja que cogió la pareja, afirmando que no le parecía justo que estas cosas pasaran, pero no fue la única, pues de hecho Isabella Santiago la felicitó por sus palabras y afirmó que si Aida no lo hubiera hecho, ella si.