La Jesuu confirma quién es la novia de Epa Colombia

Luego de la ruptura entre la empresaria y Diana Celis, quien la había acompañado por varios años y situaciones, entre ellas el vandalismo de TransMilenio que terminó por crucificarla no solamente de manera pública, sino ante la misma justicia. Esta pareja ya se había vuelto una de las más serias, pues veíamos a las dos mujeres muy contentas, viviendo juntas y compartiendo todo, sin embargo, la dicha se acabó cuando a través de redes sociales nos confirmaron que la relación había terminado, se rumoran varias cosas, violencia, infidelidad, entre otras, pero nada de esto ha sido confirmado. El caso es que por un lado, Diana Celis ha estado bastante concentrada en su carrera, y no se le ha visto con nadie más, sin embargo, Epa Colombia ha dejado claro que no solamente ya tiene otra persona, sino que de hecho está bastante enamorada y pensando en familia.

Hasta el momento la identidad de dicha mujer, a pesar de que su nombre sonó por un tiempo, era privada y nada era oficial, pues jamás salió con ella a presentarla en redes sociales suponemos que porque dicha mujer no hacía parte del mundo de la farándula, así que no estaba acostumbrada a ser criticada ni ser el centro de la noticia.

A pesar de que Epa quiso mantenerlo en privado, al parecer su amiga y también influencer La Jesuu, dejó al descubierto que Epa se encontraba de viaje con su nueva novia, pues en un pantallazo de la conversación con Epa, ella le revela “Salgo con mi novia a viajar acuérdate hija, me hubieras dicho con tiempo, hubiéramos regalado millones de keratinas” a lo que la Jesuu le desea buena suerte en su luna de miel.

Al rato Epa Colombia subió dos videos, uno en donde baila con Karol, quien era supuestamente su amiga y otro en donde amanecen abrazadas, lo que revela que siempre fue la mujer que Diana Celis tanto aseguró que era desde el principio.

Desde que la empresaria hizo su cuenta de keratinas privada, ha aprovechado para compartir bastante contenido respecto a su vida privada y su cuenta personal la ha mantenido mucho mas quieta, sin embargo, es obvio que todo el mundo está pendiente de sus movimientos, no solamente por su relación amorosa, sino por las fuertes declaraciones que hizo su ex contadora revelando muchos datos y hasta un posible secuestro realizado por ella y su equipo.

Por supuesto la mayoría de comentarios que se pueden leer es atacándola y defendiendo a Diana, pues afirman que la futbolista es mucho para la empresaria