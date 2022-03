“Se nos vuelve duro a nosotros cuando ustedes se van”, Jorge Rausch al despedir a Maria T de MasterChef

El reality de cocina en esta tercera edición sigue poniendo a prueba a los famosos con sus habilidades gastronómicas en cada ciclo, prueba, caja misteriosa, pero más allá de las exigentes pruebas que se someten por parte del jurado, esta edición se ha caracterizado por el buen ambiente que se ha formado en cada capítulo; y para los que han seguido el detrás de cámaras del programa, también se han dado cuenta de la unión y compañerismo que se respira en el ambiente pese a una que otra polémica pequeña dentro del reality especialmente en las pruebas grupales donde Isabella Santiago ha dado de qué habar, pero eso no ha sido una limitante para que entre todos se puedan ayudar y seguir avanzando en cada ciclo del programa, pero no todo ha sido color de rosa.

Cada semana los famosos se enfrentan a retos que los lleva a una ronda de eliminación e inevitablemente un participante tiene que abandonar la competencia para poder conocer al único ganador de esta tercera edición.

Este lunes la eliminada fue Maria T, quien no logró convencer al jurado con su plato, ya que los comentarios giraron entorno a un “plato insípido”, pero más allá de la apreciación de su plato, los jurados manifestaron abiertamente que para ellos tampoco es sencillo decirle adiós a un participante, ya que a medida que avanza el programa se apegan cada vez más a ellos, y en la despedida de Maria T, Jorge Rausch no desaprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras a la nueva participante que le dice adiós al programa.

“María T. la verdad que se nos vuelve duro a nosotros cuando ustedes se van, porque nos vamos encariñando con ustedes, créanlo o no, no es fácil y alguien tan chévere como tú es menos fácil y con un plato que no era malo, de verdad que se nos complicó a mí sí me duele un poquito”, dijo Rausch.

Por su parte, Maria T también expresó su tristeza y manifestó lo mucho que quería continuar en el programa “Quería seguir creciendo y disfrutando”, mencionó entre lágrimas.

En sus redes sociales Maria T también compartió lol agradecida que está por haber participado en el reality con un mensaje para sus compañeros.