José Narváez se refirió a lo que pasó en los Premios Oscar y el golpe de Will Smith

El fin de semana en plena ceremonia de los Oscar, no solamente se llevaron a cabo las premiaciones de los mejores actores y las películas más nominadas, sino es el lugar en donde aprovechan para reunirse los amigos y compañeros de la industria de la cinematografía, y esto hace que sea una velada agradable de ver no solamente por el talento de cada uno de los actores, sino por la amistad que se puede percibir, sin embargo, debemos decir que la edición de este año se vio tremendamente opacado por la pelea, o mejor dicho, un comentarios inapropiado y un golpe propinado por parte de dos actores, dejando literalmente a todo el mundo estupefacto y lo que generó no solamente comentarios sino también bastantes memes y burlas de la situación.

Ante este terrible hecho, Will Smith, con la cabeza un poco más fría, se pronunció al otro día pidiendo perdón, afirmando que la violencia en todas sus formas era injustificable, añadiendo que esas actitudes no sumaban al hombre en el que quería convertirse y construir, ademas de pedirle disculpas públicas a Chris, el otro actor directamente afectado y a la academia por supuesto.

Dicha situación y las imágenes le dieron la vuelta al mundo y por supuesto en Colombia también fue tema de conversación y muchas personas se manifestaron en redes sociales, hasta los mismo actores y famosos, así que José Narváez a través de redes sociales afirmó que “Si lo que pasó en los Oscars nos horroriza, más aún lo hace la justificación de la violencia en nombre del humor o del amor. La violencia es injustificable siempre. Punto. Sin matices. Tenemos tan normalizado el bullying, que justificamos que un comediante pueda burlarse de la gente a diestra y siniestra, ¿cómo le decimos luego a nuestros hijos que no lo repitan en el colegio o en la vida? Chris Rock hizo un chiste sobre la apariencia de una mujer con una enfermedad autoinmune, ¿por qué algo así sería gracioso? Esto pudo quedarse ahí, pero luego entra en el juego la violencia física. Will Smith, como buen macho alfa, se para a defender el honor de su mujer de la manera más equívoca: a los golpes. Para luego rematar diciendo que “el amor es así, te hace hacer locuras” No, Will, si hay violencia, no es amor” terminó diciendo el amor, algo que por supuesto muchos de sus seguidores apoyaron.