Lina Arroyave critica a Kevin Roldán y su falta de compromiso como padre

Lina y Kevin mantuvieron una relación sentimental hace años, los dos eran bastante jóvenes y el resultado de eso fue el nacimiento de Mathías, un hermoso bebé que al parecer es bastante apegado a su madre, con quien vive y quien se ha visto envuelto en varias polémicas debido a que cuando Lina quedó embarazada, ella estaba en un vaivén entre Kevin Roldán y Mateo Carvajal y a pesar de que la modelo intento todo para que su relación con Carvajal funcionara, y de hecho estuvieron juntos los cinco primeros veces del bebé aun sabiendo que no era suyo, sin embargo, las cosas terminaron, además porque hubo relación a distancia. Ahora, Kevin, quien debería ser el mayor entusiasmado por compartir con su hijo, al parecer y por lo que nos deja saber la modelo, no es así.

A través de las redes sociales la modelo empezó a contestar algunas preguntas en donde un seguidor le preguntó directamente como era la relación de Kevin con Mathías, a lo que ella no dudó en responder y dejar bastante mal parado al cantante colombiano “No es que tengan mucha relación pero a partir de la otra semana voy a hacer que la tengan, porque no es posible que nosotras tengamos toda la responsabilidad cuando son ellos también los que hicieron parte del momento. Así como ellos tienen que trabajar, nosotras también, así como ellos quieren salir adelante, nosotras también, entonces esa responsabilidad tiene que ir 50/50, no tenemos que ayudar y no es que esté hablando mal, pero así es. Así que en este momento no hay mucha relación supuestamente por sus obligaciones, su infinidad de excusas” afirmó Lina bastante molesta.

Hasta el momento Roldán no se ha pronunciado pero los comentarios de los seguidores no perdonan “Kevin siempre a sido un mal papá, solo vive por los lujos y “mujeres” “No puedes obligar a un hombre a ser padre, por más que así lo quieras y por más que el debería ser un papa responsable”.