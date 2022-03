Manuela Gómez le responde a quienes la critican por llevar los anillos que le regaló su ex novio

La colombiana a través de las redes sociales y en repetidas ocaciones ha dejado claro que dicha relación la marcó tanto, que aun le sigue afectando y de hecho, ha pesando en irse del país para poder darle un camino distinto a su vida, pues la verdad es que al parecer la ruptura fue tan dolorosa, que ella misma afirmó que había dado cuenta de que dicho hombre era algo totalmente distinto a lo que ella imaginaba y la había decepcionado mucho, añadiendo que al parecer ella era la tercera en una relación y que él era de mente tan abierta que se atrevió a hacer cosas horribles estando con ella. A pesar de no entrar en detalles, Manuel se veía bastante afectada por toda la situación.

Ante todo esto, había tenido en consideración salir del país y seguir con su empresa manejándola desde allá, pues simplemente esto se le hacía imposible lidiar desde acá, pues a pesar de que el tiempo estaba pasando, cada vez se daba cuenta de más cosas. Este hombre, Juan Sebastian Ibarra, ha mantenido el silencio ante tanta polémica y de hecho ha puesto sus redes sociales totalmente privadas.

Ante tanta conmoción respecto. al historia de desamor y como todos los seguidores han visto cómo esto le ha afectado a Manuela Gómez, muchos le comentaron y le preguntaron por qué ella no le había devuelto los anillos, si al final representaban tanto dolor, a lo que ella respondió “Este anillo no significa nada ya para mi porque me lo regló una persona que realmente no conocía, es simplemente una joya, un accesorio más que se ve bonito” terminó por decir dejando claro que definitivamente no era un tema que ya le quitara el sueño, pues poco a poco ha salido del dolor que esta situación le causó.