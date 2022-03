Will Smith se ha manifestado luego de golpear a este actor en los Premios Oscar

Este fin de semana todos los amantes del cine han quedado estupefactos con todo lo que pasó en esta edición de Los Premios Oscar, una de las ceremonias más esperadas no solamente por los espectadores, sino por los mismos actores y famosos presentes en dicha noche, pues no solamente se premian las mejores actuaciones del años y de las películas más sonadas, sino porque pueden reunirse muchos amigos de la industria y disfrutar no solamente los galardones propios sino la de sus compañeros, y normalmente en cada año hay sorpresas nuevas, show y hasta escenas graciosas, lo que al principio muchos pensaron que se trataba lo de Will, pues jamás nadie se hubiera imaginado que esto podría pasar en pleno escenario, pero la verdad es que no fue así y todo lo que pasó fue real. Cuando Chris Rock se burló de la alopecia de Jada, esposa de Will, las cosas se pusieron tensas, pues el video publicado mostró la cara de indignación que puso ella misma, a lo que Will reaccionó parándose de su silla, dirigiéndose al escenario y abofeteándolo.

Ente esto, la reacción del público fue de shock inmediato, nadie intervino y y Chris trató de llevar la situación de la mejor forma mientras Will le gritaba que no mencionara a su esposa. Sin embargo, luego de reflexionar, Smith a través de las redes sociales pidió disculpas públicas “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso” afirmó finalmente el actor.