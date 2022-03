“Gamin”: Ésta fue la reacción de Maleja contra Ossa de Omega

De lo que llevamos de esta nueva temporada de El Desafío The Box, no han habido tantos inconvenientes entre los participantes, de hecho, se han destacado por ser bastante amistosos entre ellos, sin embargo, no faltan los encuentros que se dan entre un equipo y otro, sobre todo cuando de comida o servicios se trata y muchos de ellos incluso han sido criticados por pasarse de la línea con algunos comentarios sobre todo con mujeres. Y ha sido precisamente Ossa quien se ha destacado por llevar más peleas en el programa, pues al parecer muchos no están de acuerdo como trata a sus compañeros, pues por ser tan competitivo pasa por grosero.

El caso es que en esta ocasión, mientras los equipos se enfrentaban en el combate cuerpo a cuerpo, en donde la idea era encestar una bola gigante en el hueco de cada grupo, la competencia se estaba poniendo tan dura que cada vez más y más había heridos y raspones entre ellos y en un momento Maleja, de Gamma, fue la que se cayó para atrás, quedando con sus piernas dobladas y casi que una bola encima siendo empujada por Ossa de Omega, ante esto, Maleja gritó pidiendo que por favor parara, pues la estaba lastimando, sin embargo, la reacción de Ossa no fue de tener más cuidado ni pedir disculpas, sino incluso le dijo que si le mandaba el balón dos veces, se lo pasaba por encima dos veces, comentario que fue por supuesto bastante fuerte para Maleja y lo gritó al frente de todos llamándolo “gamín”.

Llegando de nuevo a sentarse en su respectiva banca, empezaron a discutir cada vez más alto, pues Ossa negó haberle dicho eso, algo que terminó molestando más a la misma Maleja, el resto de competidores trataron de calmarlos pero definitivamente la competidora del equipo Gamma estaba bastante molesta.