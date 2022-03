Fanny Lu: la confirmación de que el amor real existe

No hay nada más sabroso que poder conocer lo que hay detrás de ese gran artista musical, poder no solamente su proceso creativo, sino su inspiración que muchas veces es más que personal. Hablar con Fanny Lu es hablar definitivamente con un corazón puro y sabio, lo que precisamente se ve reflejado en su trabajo.

Fanny a sido una de las cantantes más reconocidas en Colombia no solamente por su talento sino por el mensaje que lleva con su música, que, a pesar de muchas veces cantarle al desamor, la emoción que trae cada una de ella es de agradecimiento con la vida misma.

Ahora nos revela lo que para ella es la canción más personal, “Valió la pena” pues habla del amor de su vida y la confirmación de pasar toda la vida juntos “comprometernos fue un acto formal de lo que ya estábamos construyendo, por supuesto el momento en el que te piden la mano es bien especial para una mujer y lo lleva a ese momento donde se cumple ese gran sueño de casarnos. Yo me lo he gozado mucho, pero he llevado una relación tan bonita, que yo ya sabía que iba a pasar toda la vida con él, ese compromiso el me lo ha mostrado siempre” afirma Fanny.

Este momento soñado fue bastante íntimo, algo de los dos, en su pequeño mundo de amor “Fue en nuestra casa en Perú, ese momento siempre va a quedar en mi corazón. Yo a él le digo que él es mi recompensa, mi final feliz y esta canción tiene todo eso que yo siempre le he dicho, tiene un sentido de agradecimiento y valor a la vida, esa oportunidad sabiendo lo importante que es para mi el amor, yo soy una mujer que es 100% familiar, crear un núcleo familiar, donde hay una pareja que tiene sus hijos y que sueña con sus nietos, que cultiva, que adorna, eso para mi, es parte de mi sueño. Yo pensé que nunca más lo iba a tener, parte de mi sufrimiento cuando hubo esa ruptura en mi matrimonio anterior, era el sentirme vulnerable, el sentir perder mi sueño de familia y ahora recuperarlo y compartir un hogar, eso es lo que más felicidad me genera”

A pesar de que Fanny Lu jamás pensó separarse y tener que enfrentar una familia en donde los hijos tenía en compartir con sus padres en tiempos distintos, ha aprendido que la vida lo lleva a uno por lugares distintos para aprender y prepararlo, ahora mismo recuerda mucho a su ex pareja, lo quiere y llevan una excelente relación, más allá de sus hijos, porque al final fueron dos personas que se marcaron la vida. Ahora mismo, cuando recuperó la esperanza y esa idea de amor y de familia se hizo realidad, lanza esta canción como un regalo a las mujeres, dejando el mensaje de jamás perder la ilusión y buscar esa complicidad entre dos personas “Para mi es muy importante conectarme con mis mujeres, siento que desde mi lado la mujer siempre recibirá ese amor y esa relevancia. Cuando escribo, la mujer está presente en mi vida, cuando lanzo, igual. Por eso el mensaje con esta canción es invitarlas a que busquen, como yo, la felicidad y sepan que se lo merecen, que el amor empodera, cuando le das tu corazón a alguien que lo valora, eso te hace sentir poderosa, como que puedes contra todo, eso parte de un amor propio que es la semilla de todo y después el complemento viene de aquél que está dispuesto a acompañarte en la realización de eso que logras cuando te amas tanto. A la mujer hay que hablarle de empatía, de amistad, después de ti, las otras, entonces mi invitación es a que busquen este amor real, que no te hace llorar, como dice la canción “si fue por llegar a ti, valió la pena” vale la pena buscar ese amor que te engrandezca”.

Pero este compromiso y el acto de llegar al altar, es solamente un escalón más en su relación, ¿vendrán más hijos? “Lo que quiero ahora es compartir con él, hacer lo que nos gusta hacer. Yo no creo que nada vaya a cambiar profundamente, vamos a seguir compartiendo donde sea en el mundo, con nuestros hijos, con mucha ilusión de nietos, sé que falta mucho pero así me lo imagino, con un final feliz, veo más bien con mucha ilusión el día del matrimonio”

Sin duda uno de los momentos más esperados por las mujeres es día de la boda, la familia reunida, el vestido y el atardecer, que es precisamente lo que nos deja ver Fanny Lu en su video, ese preciso momento en donde dos almas juran quererse para siempre “He visualizado el mar, la brisa, muchas flores, una estructura de madera, para mi es un himno a la felicidad, no perder de vista lo que de chiquita haz soñado, son atemporales, no tienen edad, pero nunca hay que perderlos porque son también lo que te permite mirar adelante con fe y con alegría, me lo imagino con mucha gente, algo muy orgánico, como cuando uno ve esos matrimonios descalzos, con una corona de flores”.

Escuchar a Fanny Lu es la prueba de que no solamente el amor real existe, sino que hay que vibrar tan alto que la misma vida te dará la oportunidad de encontrar ese regalo que tanto buscas.