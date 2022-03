Maleja de ‘Desafío the box’ renunció al castigo del programa debido a un drama familiar

A medida que avanza la competencia, El desafío y las exigencias físicas aumentan cada vez más y con ellas llegan premios, recompensas, sentencias y castigos a los participantes de cada uno de los equipos dependiendo de sus resultados en cada una de las pruebas, ya sea de contacto, agua, fuerza, velocidad o resistencia.

Los participantes del equipo Gamma durante el quinto capítulo no obtuvo los resultados esperados y como castigo tendría que raparse el cabello. luego de un sorteo entre el equipo, quedó como la persona que tendría que quitarse sin su cabello, pero ella no accedió.

“Listo muchachos, me voy del ‘Desafío’. Yo no me puedo cortar el cabello. Yo tengo una hermana que tiene cáncer y yo se lo iba a donar un día y ella me dijo que no. No lo hice por ella, no lo voy a hacer por el ‘Desafío’”, mencionó.

Lea también: “Pronto Colombia sabrá mi verdad”, ex contadora de ‘Epa Colombia’ revelará todo lo relacionado con la empresa de keratinas

Además, en medio del llanto, mencionó un segundo motivo por el cual no podría raparse el cabello, y es debido a su trabajo “No lo puedo hacer porque yo tengo una vida después del ‘Desafío’ y mi trabajo depende de mi apariencia física y eso incluye mi cabello. Me voy, perdón. Yo era una drogadicta de mi… y estoy materializando mi sueño y tengo una responsabilidad muy grande con mi equipo, mi entrenador y mi esposo. Trabajamos muchos años para llegar aquí”, afirmó.

Luego de charlar con sus compañeros, otra participante que no fue seleccionada para el castigo se ofreció como voluntaria para ser ella quien se quitaría el cabello con tal de evitar la renuncia de maleja.

Reviva el capítulo aquí.