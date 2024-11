Kevyn del Desafío XX cumplió sueño de vida junto a ‘crack’ de la Selección Colombia

Para 2004, los colombianos le dieron la bienvenida a sus hogares a uno de los realities más vistos de la pantalla chica, El Desafío de Caracol Televisión, formato que fue una readaptación de ‘Expedición Robinsón’ y que ya acumula veinte temporadas en su rodar. Justamente el último de sus campeones, Kevyn Rua, dejó más que claro que pasar por este formato es asegurar el cumplimiento de varios sueños, como lo hizo recientemente al estar al lado de una leyenda de la Selección Colombia.

PUBLICIDAD

El pasado viernes 27 de septiembre se vivió una de las finales más emocionantes en la historia de este concurso, no solo porque hasta esta etapa llegaron los dos superhumanos más destacados, Kevyn y Darlyn Giraldo, a esto se le suma que ellos tuvieron como pareja competitiva a los finalistas de la edición anterior ‘Guajira’ y ‘Sensei’. Pero, a pesar del nivel de ambos bandos, la competencia y el destino decidieron que Rua debía ser el ganador de los $1.200 millones del premio final.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🤳>>> Guajira del ‘Desafío XX’ confesó el problema de salud que enfrenta, “empezó un hormigueo”

Guajira - Kevyn - Sensei

Desde que probó las mieles de la victoria ‘Kev’ ha estado demasiado activo en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde ya acumula 419.000 seguidores, plataforma en la que recientemente habló de las sensaciones que ha experimentado radicándose en Medellín y la decisión que tomó para la crianza de su hijo:

“Quiero comentarles que antes de mi participación en El Desafío yo ya había pensado en cambiar de ciudad en donde estaba viviendo. Queria cerrar ciclos y darle un giro a mi vida al salir del confort en el que estaba. Se me dio la oportunidad de venir a Medellín y conocer esta ciudad y hasta el momento me parece hermosa, me ha gustado; incluso he pensado en traer a mi hijo cuando se pueda”, expresó Rua días atrás.

Pero esto no es lo único para lo que ha usado su perfil, ya que recientemente compartió la inmensa emoción que sintió al jugar un partido benéfico junto al exfutbolista Freddy Guarin, quien además es su paisano de Puerto Boyacá, dúo que se reunió en la cancha para recolectar regalos para los más necesitados.