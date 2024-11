“Me emborrachaba dos días antes del partido”: Fredy Guarín sobre sus adicciones

Uno de los escándalos más grandes en los que se ha visto envuelto una de las más recientes figuras de la Selección Colombia fue el del futbolista Fredy Guarín. El exjugador, con una larga trayectoria en Europa y un recordado paso por equipos como Porto de Portugal o Inter de Milán, además de ser parte del eje de la Selección Colombia durante varios años, llegó a Colombia para darle fin a su carrera en el equipo de sus amores, Millonarios. Mismo donde no pudo cumplir su contrato por un lío familiar donde se vio involucrado bajo cierto grado de alicoramiento.

PUBLICIDAD

Luego de esto, ‘Guaro’ no volvió a aparecer con el equipo, ni en sus redes sociales, por lo que muchos hablaban de problemas personales tales como depresión o incluso adicciones, cosas de las que Fredy habló unos años después. El pasado fin de semana, en la última emisión del programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, el exfutbolista dio una emotiva entre vista en la que reveló muchos detalles que tuvo que pasar en su etapa por Europa, problemas que arrastró hasta su llegada a nuestro país.

“Yo lo manejaba bien, me emborrachaba dos días antes del partido y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles. Trabajaba más que cuando no tomaba, por el cargo de conciencia, el entorno, la champaña arriba, las mejores modelos. Perdí el objetivo de un hogar, perdí el objetivo del futbol. Estaba metido del todo en el alcohol, noches, rumbas, yates, aviones, regale plata. Yo vivía en un piso 17 y mi reacción fue mandarme, había una malla y me devolvió. Yo inconsciente de lo que estaba haciendo, no sé qué pasó, sabía que en cualquier borrachera me iba a morir y yo tenía mucho miedo”. Aseguró el exjugador mientras intentaba contener el llanto al dar el crudo relato.