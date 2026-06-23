“Un dato no menor”: Carlos Antonio Vélez reveló la razón de la tutela contra James Rodríguez y Luis Díaz

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La sorpresiva tutela que fue admitida por un juzgado de Bogotá contra James Rodríguez y Luis Díaz, confirmada por reconocidos periodistas, sigue generando reacciones en medio de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 y a horas del duelo contra RD del Congo. Ahora, fue el periodista Carlos Antonio Vélez el que entregó un detalle que podría explicar el origen de la acción judicial.

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Luego de que Javier Hernández Bonnet revelara en Noticias Caracol que ambos futbolistas fueron señalados en una tutela por presunta “traición a la patria”, Vélez aseguró que detrás del proceso estaría un video generado con inteligencia artificial.

“Ahhh y un dato no menor... la tutela es por un video hecho con IA… es decir algo que no sucedió!”, escribió el reconocido comentarista deportivo en sus redes sociales.

¿Por qué entutelaron a James y Luis Díaz?

Hasta ahora, los detalles completos de la tutela no han sido revelados públicamente. Sin embargo, la versión entregada por Vélez apunta a que la acción judicial tendría como origen una pieza audiovisual creada mediante inteligencia artificial que habría circulado en redes sociales.

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De ser así, el caso pondría nuevamente sobre la mesa el debate sobre la desinformación y los contenidos manipulados digitalmente, especialmente cuando involucran a figuras públicas de alto perfil como James Rodríguez y Luis Díaz.

La situación tomó relevancia luego de que Hernández Bonnet informara que el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol las direcciones de ambos jugadores para poder notificarlos formalmente dentro del proceso.

La tutela fue admitida, pero no implica sanciones

Pese al revuelo generado por la noticia, expertos en derecho han explicado en diferentes ocasiones que la admisión de una tutela no significa que las acusaciones sean ciertas ni que exista una sanción contra los accionados.

Lo que ocurrió hasta ahora es que el despacho judicial decidió darle trámite inicial al recurso, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de los futbolistas.

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Por esa razón, no existe ninguna medida que afecte la participación de James Rodríguez y Luis Díaz en el Mundial de 2026.

¿James y Lucho se pueden perder el Mundial por la tutela?

La respuesta, es no.

Ni la Federación Colombiana de Fútbol ni las autoridades judiciales han informado sobre alguna restricción que comprometa la presencia de las dos figuras del combinado nacional en la Copa del Mundo.