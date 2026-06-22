Lío judicial para James Rodríguez y Lucho Díaz: juez aceptó una tutela en contra de ambos

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La Selección Colombia afronta horas de expectativa en pleno Mundial de 2026, previo al duelo ante RD Congo, luego de que se conociera que un juzgado de Bogotá admitió una acción de tutela en contra de los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, un hecho que generó sorpresa y múltiples reacciones por la naturaleza de la denuncia.

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La información fue revelada por el periodista y director de deportes de Noticias Caracol, Javier Hernández Bonnet, durante una transmisión en vivo del noticiero, en la que explicó que la Federación Colombiana de Fútbol recibió un requerimiento judicial para suministrar las direcciones de ambos jugadores.

“Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que dé las direcciones de Lucho Díaz y de James Rodríguez, quienes han sido, en una tutela, acusados de traición a la patria”, afirmó Hernández Bonnet.

¿Qué pasó con James y Lucho?

De acuerdo con lo explicado por el reconocido periodista, un aficionado presentó una tutela contra las dos figuras de la Selección Colombia. Aunque Hernández Bonnet calificó la acción como una mezcla de “broma y serio”, lo cierto es que el caso avanzó al punto de que un despacho judicial decidió darle trámite inicial.

Según relató, el requerimiento fue realizado por el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba, en Bogotá, que solicitó a la Federación la información necesaria para notificar a los futbolistas.

La revelación llamó la atención porque se produce en medio de la participación de Colombia en el Mundial de 2026, torneo en el que James y Luis Díaz son dos de los jugadores más importantes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

¿Pueden perderse el resto del Mundial?

Por ahora, no existe ninguna decisión judicial que afecte la participación de los futbolistas en la Copa del Mundo.

Expertos consultados en diferentes ocasiones sobre casos similares han señalado que la admisión de una tutela no implica que exista una sanción ni una restricción inmediata contra las personas involucradas. Se trata apenas del inicio del trámite, en el que se solicita información y se garantiza el derecho a la defensa de los accionados.

En consecuencia, James Rodríguez y Luis Díaz continúan concentrados con la Selección Colombia y no hay ningún indicio de que puedan perderse los próximos compromisos del combinado nacional por esta situación judicial.