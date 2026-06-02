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“Ni yo que tengo plata voté por ese h…”, futbolista colombiano dividió opiniones por su comentario político

Luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, unos pocos futbolistas se atrevieron a tomar postura.

“Ni yo que tengo plata voté por ese h…”, futbolista colombiano dividió opiniones por su comentario político
De la Espriella y Cepeda (Campañas)
Por Evaristo Pérez

El ambiente electoral sigue encendido en Colombia, luego de disputarse la primera vuelta rumbo a la presidencia de la República y unos pocos jugadores profesionales en nuestro país se han referido a los resultados. Uno de ellos fue el defensor Brayan Ceballos, con paso por Junior y clubes del exterior, actualmente jugando en la MLS.

Tras conocerse los resultados que arrojaron que a la segunda vuelta irán los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el futbolista dejó un mensaje bastante diciente que despertó opiniones de bando y bando.

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Sin nombrar un candidato puntual, señaló de manera tajante: “Ni yo que tengo plata voté por ese hpt, y ahora van y votan ustedes que no tienen 🤦🏼‍♂️😡 Dios mioooooooo”.

Fue claro a qué candidato iba dirigido el mensaje, situación que generó que se hiciera gran eco de su postura con comentarios a su favor y también en contra.

Ceballos es de los pocos jugadores activos que se han pronunciado con algún tipo de mensaje sobre las elecciones.

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El futbolista de 25 años juega actualmente en el New England Revolution de la MLS y en el exterior ya tuvo experiencia en el Dinamo Kiev de Ucrania, además del Fortaleza de Brasil, mientras que en Colombia jugó en Universitario de Popayán, Quindío y Junior.

Mientras el país se prepara para una segunda vuelta entre candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el futbolista Brayan Ceballos dejó marcado hacia dónde irá dirigido su voto.

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