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“Porquería”, Iván Mejía se despachó contra una de las transmisiones de TV del Mundial 2026

El periodista deportivo dejó en claro que no le gusta ni cinco el estilo que manejan en el canal que transmite el Mundial.

“Porquería”, Iván Mejía se despachó contra una de las transmisiones de TV del Mundial 2026
Iván Mejía (Señal Colombia)
Por Evaristo Pérez
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Iván Mejía se fue de frente contra la transmisión mundialista de DSports (Directv) a la que calificó de manera fuerte y sentenció que es una “porquería”.

En pleno desarrollo del Mundial 2026, muchos han notado grandes diferencias entre unas transmisiones y otras, teniendo al operador satelital como única opción para ver todos los partidos en algunas ubicaciones geográficas.

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Precisamente, el periodista deportivo colombiano se enfocó en la señal internacional y no tuvo precisamente buenos comentarios.

“La transmisión de D Sports es muy mala. Juegue el que juegue se dedican a hablar de Argentina. Y ahora les dio por saludar a sus amigos argentinos. Porquería!!”, sentenció.

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Iván Mejía dejó claro que el manejo de la transmisión de DSports no es de su agrado en el Mundial y los descalificó sobre manera.

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