“Porquería”, Iván Mejía se despachó contra una de las transmisiones de TV del Mundial 2026

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Iván Mejía se fue de frente contra la transmisión mundialista de DSports (Directv) a la que calificó de manera fuerte y sentenció que es una “porquería”.

En pleno desarrollo del Mundial 2026, muchos han notado grandes diferencias entre unas transmisiones y otras, teniendo al operador satelital como única opción para ver todos los partidos en algunas ubicaciones geográficas.

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Precisamente, el periodista deportivo colombiano se enfocó en la señal internacional y no tuvo precisamente buenos comentarios.

“La transmisión de D Sports es muy mala. Juegue el que juegue se dedican a hablar de Argentina. Y ahora les dio por saludar a sus amigos argentinos. Porquería!!”, sentenció.

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Iván Mejía dejó claro que el manejo de la transmisión de DSports no es de su agrado en el Mundial y los descalificó sobre manera.