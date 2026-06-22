¿Por qué algunas Selecciones ya se encuentran eliminadas del Mundial 2026? Así es el nuevo criterio en la fase de grupos

La justa mundialista está a una fecha de cerrar la fase de grupos y conocer a los clasificados a dieciseisavos de final, en la cual ya hay varios combinados eliminados y muchos aficionados se han preguntado a qué se debe, si aún podrían clasificar en dado caso de golear en su tercer juego.

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Sin embargo, la FIFA cambió el criterio que hasta hace un mundial tenía y esto no le pareció del todo atractivo a la gente, ya que con un solo partido que ganen, estarían prácticamente dentro de la ronda eliminatoria.

Así es el criterio en este Mundial 2026

La anterior función de la fase de grupos se definía con sumar de a tres en cada victoria y definir al primer y segundo lugar por los goles que se marcaban en los 3 partidos, ahora es totalmente diferente, ya que primero se determina con el enfrentamiento directo, es decir, México ya no pierde el primer lugar del Grupo A, aunque Corea marque más goles que México, debido a que el Tricolor les ganó 1-0.

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Posteriormente, si es el caso de Japón y Países Bajos, quienes llevan los mismos puntos e igualaron en su enfrentamiento, ahí sí entrarían los goles de diferencia que tengan en los enfrentamientos entre ambas Selecciones y, por último, se considera el tema de la disciplina, quien haya tenido menos tarjetas amarillas y rojas acumuladas.

¿Quiénes ya están eliminados?

Hasta el momento, hay solo tres combinados que están eliminados de la Copa del Mundo, debido a que han perdido dos de sus tres juegos que disputarán de la ronda de grupos. Haití, Turquía y Túnez son las primeras en preparar las maletas antes de tiempo y, culminando la próxima fecha, tendrían que regresar a su país.

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La principal decepción es Turquía, que contaba con un gran plantel, además del gran momento que vivieron en las eliminatorias europeas. Jugadores de renombre como Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Akturkoglu, Yildiz, Demiral y compañía no conectaron en esta justa mundialista y tendrán que regresar antes de lo previsto.