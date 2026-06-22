Jeremy Doku, estrella de Bélgica, abandona a su selección en medio del Mundial 2026 a falta de un partido para clasificar

ARCHIVO - El atacante belga Jérémy Doku, controla el balón durante un partido amistoso ante Irlanda, el sábado 23 de marzo de 2024, en Dublín. (AP Foto/Peter Morrison)

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Jeremy Doku quedó en el centro de la conversación durante la Copa del Mundo, pero no precisamente por una gambeta, una asistencia o una jugada de esas que suelen levantar a los hinchas de sus asientos. El extremo de Bélgica, figura de su selección y jugador del Manchester City, abrió un debate mundial luego de conocerse que podría ausentarse de la concentración si el nacimiento de su primer hijo coincide con el desarrollo del torneo.

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La situación generó todo tipo de comentarios, especialmente después de que la presentadora France Pierron, de L’Équipe, criticara la posibilidad de que Doku dejara a su selección para acompañar a su esposa en el parto. Las palabras provocaron rechazo, al punto de que el propio medio francés se distanció de lo dicho y ofreció disculpas públicas al futbolista belga.

Doku fue claro sobre su prioridad familiar

De acuerdo con reportes internacionales, Doku explicó que su esposa Shireen está próxima a dar a luz y que, al tratarse de su primer hijo, su deseo es estar presente en ese momento. El jugador también reconoció que el fútbol tiene sus propias exigencias, más aún cuando se trata de una Copa del Mundo, pero dejó claro que ningún padre quisiera perderse el nacimiento de su primer hijo.

Lo que faltaba era que una decisión familiar terminara convertida en polémica mundial. Porque más allá de que el Mundial represente el máximo sueño deportivo para cualquier futbolista, también hay momentos personales que no se repiten.

El caso recuerda lo que vive Cucho Hernández con Colombia

En medio de la discusión, el caso de Doku recordó lo que también vive Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con la Selección Colombia. El delantero fue padre en medio del contexto mundialista y todavía no ha podido conocer a su hijo por sus compromisos con el equipo nacional, según reportaron medios como AS Colombia y Teleantioquia.

De hecho, Cucho convirtió esa situación en una motivación especial durante la Copa del Mundo. Tras el partido de Colombia ante Uzbekistán, medios nacionales destacaron que el atacante dedicó una de sus jugadas más importantes a su esposa y a su hijo recién nacido, al que aún no había podido tener en brazos.

La discusión, entonces, no pasa solamente por Doku o por Bélgica. También toca de cerca al fútbol colombiano y deja una pregunta incómoda: ¿hasta dónde se le puede exigir a un futbolista que ponga el Mundial por encima de su vida familiar?

Por ahora, Doku no ha dejado el torneo, pero sí dejó planteado un debate que va mucho más allá de la cancha. Y aunque cada jugador toma sus decisiones según su contexto, juzgar a alguien por querer estar en el nacimiento de su hijo parece, como mínimo, una discusión que el fútbol todavía no sabe manejar.