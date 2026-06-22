Brujo de Ghana dice que trabaja para frenar a Harry Kane antes del duelo contra Inglaterra: “No será una lesión grave”

Harry Kane volvió a ser protagonista en la Copa del Mundo, aunque esta vez no solamente por sus goles con Inglaterra. Antes del partido contra Ghana, apareció una particular declaración de Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos curanderos más conocidos de ese país africano, quien aseguró que está usando sus supuestos poderes espirituales para intentar frenar al capitán inglés.

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De acuerdo con TalkSport, Bonsam afirmó que está “trabajando en Harry Kane”, luego del gran arranque del delantero en el Mundial, donde marcó doblete en la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Croacia. Lo que faltaba. En medio de la previa de un partido clave, el atacante inglés terminó metido en una historia que combina fútbol, superstición y una buena dosis de polémica.

Nana Kwaku Bonsam aseguró que no busca una lesión grave

Según el reporte, el brujo ghanés dijo que ya ha demostrado de lo que es capaz y que sabe qué debe hacer para detener a Kane. Sin embargo, también aseguró que no pretende provocarle una lesión grave, sino hacer “lo suficiente” para ayudar a Ghana en el duelo mundialista.

La declaración tomó fuerza porque Harry Kane llega como una de las grandes amenazas para la defensa ghanesa. En el debut de Inglaterra, el delantero marcó dos goles ante Croacia e igualó el récord de Gary Lineker como máximo goleador inglés en Copas del Mundo, con 10 tantos.

El antecedente con Cristiano Ronaldo

No es la primera vez que Nana Kwaku Bonsam aparece en una historia de este tipo. En 2014, antes del partido entre Ghana y Portugal en el Mundial de Brasil, el brujo se atribuyó haber causado los problemas físicos de Cristiano Ronaldo, quien llegó a esa competencia con molestias en la rodilla y una lesión muscular.

Eso sí, en este punto hay que ser claros: una cosa es lo que Bonsam afirmó y otra muy distinta lo que quedó reportado oficialmente. En ese momento, la Federación Portuguesa informó que Ronaldo sufría tendinitis en la pierna izquierda y una lesión muscular, de acuerdo con AP. No existe una prueba verificable de que esas molestias hayan tenido relación con lo dicho por el brujo ghanés.

Por ahora, la historia suma ruido a la previa del Ghana vs. Inglaterra y vuelve a poner a Harry Kane en el centro de la conversación. Esta vez, no por una jugada dentro del área, sino por una declaración que, contra todo pronóstico, terminó calentando el ambiente antes del partido.