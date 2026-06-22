Nueva goleada en el rating entre Gol Caracol y RCN durante el fin de semana de Mundial

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Las cifras de audiencia del fin de semana dejaron un panorama contundente en la batalla televisiva por el Mundial. De acuerdo con los datos de rating de IBOPE compartidos por la cuenta especializada RatingColombia, Gol Caracol superó ampliamente a RCN en las transmisiones de los tres partidos emitidos entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio.

La diferencia fue tan marcada que, solo en uno de los tres días analizados, la señal deportiva de RCN apenas logró colarse en la décima posición del ranking diario, mientras que Gol Caracol se mantuvo constantemente entre los programas más vistos del país.

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Viernes: Escocia vs. Marruecos

La transmisión del encuentro entre Escocia y Marruecos registró 6,85 puntos de rating para Gol Caracol, ubicándose en la tercera posición del día.

Por su parte, la emisión del mismo partido en RCN ni siquiera apareció dentro de los diez programas más vistos de la jornada. El único espacio del canal que logró entrar al ranking fue la novela “Pa’ Quererte”, que ocupó el décimo lugar con 2,55 puntos.

Sábado: Alemania vs. Costa de Marfil

Fue la jornada de mayor dominio para Caracol.

El partido entre Alemania y Costa de Marfil alcanzó 7,06 puntos de rating y se convirtió en el programa más visto de toda la televisión colombiana ese día.

Además, la previa del encuentro también ingresó al Top 10 con 3,95 puntos, en el quinto lugar del sábado.

Mientras tanto, RCN solo logró aparecer en las posiciones novena y décima con “Caso Cerrado”, que registró 2,28 y 2,19 puntos respectivamente. El partido del Mundial ni por las curvas.

Domingo: Bélgica vs. Irán

En medio de la intensa cobertura de la segunda vuelta presidencial, Gol Caracol volvió a imponerse.

La transmisión del compromiso entre Bélgica e Irán obtuvo 7,63 puntos de rating y ocupó el tercer lugar del día, únicamente por detrás de los espacios informativos especiales de Caracol relacionados con la jornada electoral.

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RCN, en cambio, volvió a quedarse rezagado. Su emisión del partido apareció apenas en el décimo puesto con 2,56 puntos, es decir, menos de la tercera parte de la audiencia obtenida por Gol Caracol.

Un dominio que no encuentra respuesta

Los números reflejan una tendencia que se ha repetido durante todo el Mundial e incluso las Eliminatorias: Gol Caracol continúa siendo la primera opción de los colombianos para seguir la cita orbital y los juegos de la Selección Colombia.

De los tres partidos analizados, Caracol ganó los tres enfrentamientos directos frente a RCN por amplios márgenes. Incluso, el sábado consiguió quedarse con el programa más visto de toda la televisión nacional.

Mientras tanto, RCN sigue sin encontrar una fórmula para acercarse a su competidor en las transmisiones deportivas, quedando relegado a las últimas posiciones del Top 10 o, en algunos casos, desapareciendo completamente de la clasificación diaria.

La batalla del Mundial continúa, pero al menos en materia de audiencia, el marcador sigue siendo ampliamente favorable para Gol Caracol frente a RCN.