América de Cali confirmó jugadores que no estarán en la gira internacional y salida de Jorge Soto

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América de Cali empezó a mover fichas de cara al segundo semestre de 2026 y, por medio de un comunicado oficial, entregó varios detalles importantes sobre su pretemporada, la gira internacional que tendrá el plantel profesional y el futuro de algunos jugadores que no harán parte de la delegación.

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El equipo vallecaucano informó que este jueves 18 de junio inició oficialmente la pretemporada del plantel profesional, como parte de la preparación deportiva para afrontar los retos del segundo semestre del año. La planificación incluye una gira internacional en la que América disputará compromisos amistosos en México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la preparación competitiva del grupo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del comunicado no fue únicamente el arranque de trabajos, sino la situación de varios futbolistas que no estarán en la gira. El club confirmó que actualmente adelanta negociaciones con distintas instituciones en relación con el futuro deportivo de varios integrantes de la plantilla.

Los jugadores de América que no estarán en la gira internacional

De acuerdo con la información oficial del América de Cali, los futbolistas Andrés Mosquera, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan Garcés no harán parte de la delegación que participará en la gira internacional ni en los encuentros de pretemporada programados.

La razón entregada por el club es que actualmente se adelantan negociaciones con distintas instituciones sobre el futuro deportivo de estos jugadores. Es decir, no se trata simplemente de ausencias deportivas o decisiones técnicas aisladas, sino de movimientos que pueden terminar marcando cambios importantes en la conformación del plantel para la segunda parte de 2026.

Esto representa un punto clave para la hinchada, que está a la espera de conocer cómo quedará armado el equipo para competir en el próximo semestre. Y es que la lista no pasa desapercibida, teniendo en cuenta que incluye nombres de peso dentro de la plantilla y jugadores que podrían tener novedades en los próximos días.

En ese sentido, América dejó claro que estos futbolistas no estarán en los amistosos de preparación, mientras se define su situación contractual o deportiva con otras instituciones.

Jorge Soto no sigue en América de Cali

Por otra parte, el comunicado también confirmó la salida del arquero Jorge Soto. Según informó el club, el guardameta finalizó su vínculo contractual con América de Cali y, tras un proceso de negociación para buscar su continuidad, no se llegó a un acuerdo entre las partes.

La institución agradeció el aporte de Soto durante los años en los que estuvo vinculado al equipo y le deseó éxitos en sus futuros proyectos. Con esto, América empieza a cerrar ciclos dentro de su plantilla, al mismo tiempo que prepara los anuncios de los refuerzos que llegarán para el segundo semestre.

Finalmente, el club indicó que en los próximos días dará inicio al anuncio oficial de las nuevas incorporaciones que se sumarán al proyecto deportivo. Esto deja abierta la puerta para que la hinchada escarlata esté pendiente de varios movimientos, tanto de salida como de llegada.

Lo cierto es que América ya comenzó su pretemporada, pero no lo hizo en silencio. El equipo confirmó gira internacional, jugadores en negociación, una salida oficial y próximos fichajes. En pocas palabras, el mercado escarlata apenas empieza a calentarse.