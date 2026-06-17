Impresionante y emotivo banderazo de colombianos en México para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Foto colombianos se toman México con emotivo banderazo antes del debut de la Selección en el Mundial 2026.

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La pasión por la Selección Colombia ya se siente en las calles de México. Decenas de aficionados colombianos protagonizaron un emotivo banderazo en Ciudad de México para acompañar a la Tricolor antes de su debut en el Mundial 2026, donde enfrentará a Uzbekistán en su primer partido del torneo.

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El punto de encuentro elegido por los hinchas fue el emblemático Ángel de la Independencia, uno de los lugares más representativos de la capital mexicana. Allí, las camisetas amarillas, las banderas de Colombia, los cánticos y la alegría de los seguidores transformaron el monumento en una verdadera fiesta futbolera.

Así fue el impresionante recibimiento de colombianos en México antes del debut ante Uzbekistán

La reunión de los aficionados sirvió como una muestra de respaldo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que llega a esta nueva cita mundialista con la ilusión de avanzar lejos en el campeonato. Los hinchas colombianos dejaron claro que la selección no estará sola durante su camino en la competencia.

La emoción tiene un significado especial para los seguidores de la Tricolor, ya que Colombia vuelve a disputar una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. La última participación había sido en Rusia 2018, luego de que el equipo nacional no lograra clasificarse al Mundial de Qatar 2022.

Desde entonces, el panorama cambió. Con la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo técnico, la selección inició un proceso de renovación que permitió integrar nuevos talentos, fortalecer el grupo y recuperar la confianza de los aficionados.

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El entrenador argentino consiguió llevar al equipo colombiano a una histórica final de la Copa América y posteriormente logró la clasificación al Mundial 2026 tras finalizar en una posición destacada durante las Eliminatorias.

Ahora, todo está preparado para el estreno de Colombia en la máxima competencia del fútbol internacional. El primer desafío será ante Uzbekistán, una selección que disputará por primera vez un Mundial y que buscará sorprender en su debut.

El encuentro correspondiente al Grupo K se disputará este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial. El partido comenzará a las 9:00 de la noche, hora colombiana.

Los aficionados saben que iniciar con una victoria será clave para encaminar la clasificación a la siguiente fase. Después del duelo contra Uzbekistán, la Selección Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal en Miami.

El ambiente previo al debut refleja la expectativa de un país que vuelve a soñar con su selección. En México, la comunidad colombiana se encargó de enviar un mensaje contundente: la Tricolor tendrá apoyo dentro y fuera de la cancha.

Con una marea de camisetas amarillas y banderas ondeando en uno de los lugares más icónicos de México, los hinchas demostraron que la ilusión mundialista ya comenzó y que Colombia buscará escribir una nueva historia en el Mundial 2026.