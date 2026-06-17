Messi alcanzó a Miroslav Klose y ya comparte el récord como máximo goleador histórico de los Mundiales

Lionel Messi, de la selección de Argentina, festeja tras conseguir el primer tanto del partido ante Argelia en el Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga)

Lionel Messi volvió a escribir una página enorme en la historia del fútbol mundial. El argentino, que ya había llegado a la Copa del Mundo 2026 con una colección de marcas difíciles de igualar, ahora alcanzó una de las más pesadas de todas: igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

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Argentina debutó en el Mundial 2026 con una victoria 3-0 ante Argelia, en Kansas City, en un partido marcado por un triplete de Messi. Ese dato no es menor: antes del encuentro, el capitán argentino estaba a tres goles de la línea de Klose, por lo que con esos tantos llegó a 16 goles mundialistas y alcanzó la cima histórica que durante años estuvo en manos del alemán.

El récord de Klose no era cualquier cosa. El exdelantero de Alemania construyó su marca entre los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014, año en el que además fue campeón del mundo. Su cifra de 16 goles se mantuvo como referencia máxima para todos los atacantes que llegaron después. De acuerdo con AS, el alemán aparecía como el máximo artillero histórico de la Copa del Mundo, mientras Messi llegaba al torneo con 13 goles y con la posibilidad de igualarlo o superarlo.

Messi quedó a un gol de quedarse solo con el récord

Lo impresionante del caso es que Messi no solo igualó una marca histórica, sino que quedó a un solo gol de dejar atrás a Klose y quedarse en solitario con el récord. Contra todo pronóstico, y en una etapa en la que muchos pensaban que su presencia en otro Mundial ya era suficiente premio, el argentino volvió a demostrar que todavía tiene margen para seguir agrandando su legado.

El contexto también le da más peso a la historia. Este es el sexto Mundial de Messi, después de sus participaciones en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, lo que convierte esta edición en una especie de última gran función para el capitán de Argentina.

Y si bien Messi y Klose son ahora los nombres que comparten la cima, la pelea por el récord también tiene otro protagonista en carrera: Kylian Mbappé. El francés llegó a 14 goles mundialistas tras marcar doblete en el debut de Francia ante Senegal, por lo que también quedó cerca de la marca histórica.

Por ahora, el dato duro es claro: Messi alcanzó a Klose y se metió en el lugar más alto de la tabla de goleadores de los Mundiales. Lo que faltaba era que, incluso después de haberlo ganado todo, el argentino encontrara otra forma de poner a hablar al mundo del fútbol.