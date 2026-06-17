Hágale papito, aliente sin parar: Hinchas de Colombia se tomaron México al ritmo de ‘La Quemona’

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La Selección Colombia ya tiene todo listo para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está a la espera de hacer una buena presentación frente a Uzbekistán, luego que República Democrática del Congo y Portugal empataran en su primer cotejo. Justamente antes de la salida del ‘combo’ de Néstor Lorenzo, cientos de colombianos se reunieron en una de las esculturas más visitadas de México para cantar una canción que es bastante polémica.

Como pocas veces se ha visto, las autoridades mexicanas cerraron las calles aledañas al Ángel de la Independencia en CDMX, para que los aficionados cafeteros hicieran un gigantesco banderazo, en el que no solo estuvieron presentes las arengas comunes en el deporte, sino también los ritmos y la letra explícita del tema ‘La Quemona’ del tumaqueño Mishelle Master Boys, en el que se habla sin filtro de una infidelidad.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Néstor Lorenzo reveló el plan que tiene para que la Selección se beneficie con las pausas de hidratación

Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

No se lo puede perder 🟢📲 >>> La Sele ya tiene vallenato: Luifer Cuello, Diego Daza, Alex Manga y Orlando Liñán le cantan a la ‘tricolor’

¿Qué son las pausas de hidratación en el Mundial?

Las pausas de hidratación, también conocidas como cooling breaks, son interrupciones programadas para que los jugadores puedan hidratarse, refrescarse y bajar cargas físicas durante los partidos. En el Mundial 2026 se están aplicando de forma obligatoria en todos los encuentros, una vez en cada tiempo, con una duración aproximada de tres minutos.

Estas pausas se realizan cerca del minuto 22 de cada mitad y el tiempo perdido debe agregarse después en la reposición. La medida ha generado conversación porque antes este tipo de cortes se usaban principalmente cuando las condiciones climáticas eran extremas, pero ahora hacen parte del protocolo general del torneo.

Para Lorenzo, el reto está en aprovecharlas sin que se vuelvan un enredo. Por eso habló de bajar las pulsaciones antes de dar instrucciones, porque si el jugador llega acelerado, con la respiración arriba y el partido caliente, cualquier mensaje táctico puede perderse entre el cansancio y la urgencia.

La preocupación del entrenador colombiano tiene sentido: una pausa demasiado larga puede servir para ordenar al equipo, pero también puede cortar el envión de un buen momento, enfriar a un jugador enchufado o darle aire a un rival que venía contra las cuerdas. En un Mundial, donde cada detalle pesa, hasta tomar agua se volvió parte de la estrategia.