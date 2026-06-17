El camino al Mundial: Colombia dice presente por séptima ocasión en un Mundial

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Después de 2906 días, 415 semanas, 95 meses y casi 8 años, la Selección Colombia vuelve a ver acción en una Copa Mundial de la FIFA, desde aquel 3 de julio de 2018 en el que cayó en los octavos de final de Rusia 2018 ante Inglaterra, luego de igualar 1-1 en el tiempo complementario y caer 3-4 en los lanzamientos desde el punto penal.

Desde entonces comenzó un proceso de reconstrucción que tuvo momentos complejos, incluida la ausencia en Catar 2022, pero que encontró estabilidad y resultados con la llegada del técnico argentino Néstor Lorenzo.

La clasificación a Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue el resultado de una campaña sólida, marcada por victorias históricas, algunos momentos de duda y dificultad, con una afición que nunca dejó de creer.

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El recorrido clasificatorio inició el 7 de septiembre de 2023 con una victoria 1-0 sobre Venezuela en Barranquilla gracias a un gol de Rafael Santos Borré. Desde ese momento, Colombia construyó una campaña que terminó con siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas, para un total de 28 puntos de 54 posibles.

Entre los resultados más recordados aparecen el histórico 2-1 sobre Brasil en el estadio Metropolitano, con dos goles de Luis Díaz; el triunfo por idéntico marcador frente a Argentina, también en Barranquilla; y la contundente goleada 4-0 sobre Chile durante la celebración del centenario de la Federación Colombiana de Fútbol.

La selección mostró fortaleza tanto en casa como fuera de ella. Logró victorias importantes en Asunción frente a Paraguay y resistió escenarios complicados como Quito, Lima y Buenos Aires. Aunque sufrió tropiezos en la altura de Bolivia y vivió un tramo difícil de la eliminatoria con derrotas ante Uruguay, Ecuador y Brasil, el grupo mantuvo la regularidad necesaria para mantenerse en zona de clasificación.

El momento decisivo llegó en la fecha 17. Ante un estadio Metropolitano repleto, Colombia derrotó 3-0 a Bolivia con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, resultado que selló matemáticamente el regreso a la máxima cita del fútbol mundial.

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La clasificación se cerró con una exhibición ofensiva en Maturín. En la última jornada, la Selección venció 6-3 a Venezuela con una actuación memorable de Luis Suárez, autor de cuatro goles, además de los tantos de Yerry Mina y Jhon Córdoba.

Los números de la clasificación de Colombia

A lo largo de los 18 partidos de las eliminatorias, Colombia anotó 28 goles (1,6 por partido), facturó 22 asistencias, recibió 18 tantos y sacó el arco invicto en 7 ocasiones. Figuras como Luis Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez, Danieñ Muñoz, Camilo Vargas y Dávinson Sánchez fueron fundamentales en una campaña que devolvió la ilusión a millones de aficionados.

En el proceso clasificatorio, se ganaron 7 partidos, se empataron 7 y se perdieron 4.

Los goleadores en el camino a esta cita orbital, los goles llegaron de cuenta de Luis Díaz (7), Luis Suárez (4), James Rodríguez (3), Juan Fernando Quintero (2), Jhon Durán (2), Jhon Córdoba (2), Rafael Santos Borré (2), Luis Sinisterra (1), Carlos Andrés Gómez (1), Yerson Mosquera (1), Matheus Uribe (1), Dávinson Sánchez y Yerry Mina (1).

De todos estos tantos, solo llegó uno mediante tiro libre y fue obra de Juan Fernando Quintero, mientras que desde el punto penal convirtieron James Rodríguez (1) y Rafael Santos Borré (1).

En el rubro de las asistencias, dijeron presente James Rodríguez (7), Luis Díaz (3), Santiago Arias (2), Juan Fernando Quintero (2), Jhon Arias (2), Luis Sinisterra (1), Cristián Borja (1), Johan Mojica (1), Kevin Castaño (1), John Durán (1) y Richard Ríos (1).

Un proceso de crecimiento

El regreso al Mundial también es consecuencia de un proceso que se fortaleció en las competiciones continentales. Entre Rusia 2018 y el Mundial 2026, Colombia disputó tres ediciones de la Copa América.

En Brasil 2019 alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por Chile en la definición por penales. Dos años después, en la Copa América 2021, obtuvo el tercer lugar tras superar a Perú en el partido por el podio. Finalmente, en la edición de 2024, la Selección llegó hasta la gran final y se consagró subcampeona tras caer en la final por la mínima diferencia frente a Argentina.

Ese crecimiento competitivo terminó reflejándose en las Eliminatorias. Con una base consolidada, un cuerpo técnico respaldado por los resultados y una generación de futbolistas experimentados mezclada con nuevos talentos.

Ahora, el desafío será aún mayor. Ocho años después de su última participación mundialista, la Tricolor vuelve a la escena principal del fútbol internacional con la ilusión de repetir, e incluso superar, la histórica actuación de Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa Mundial.

La espera terminó. Colombia está de regreso en el Mundial.

Partidos de Colombia en las Eliminatorias

Colombia 1-0 Venezuela

Chile 0-0 Colombia

Colombia 2-2 Uruguay

Ecuador 0-0 Colombia

Colombia 2-1 Brasil

Paraguay 0-1 Colombia

Perú 1-1 Colombia

Colombia 2-1 Argentina

Bolivia 1-0 Colombia

Colombia 4-0 Chile

Uruguay 3-2 Colombia

Colombia 0-1 Ecuador

Brasil 2-1 Colombia

Colombia 2-2 Paraguay

Colombia 0-0 Perú

Argentina 1-1 Colombia

Colombia 3-0 Bolivia

Venezuela 3-6 Venezuela