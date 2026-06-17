Dayro Moreno le puso presión a jugadores de Colombia y prometió que se pondría pelo si la ‘sele’ es finalista

Con 384 goles, el tolimense Dayro Moreno es hoy por hoy el máximo goleador en la historia del futbol colombiano, futbolista que hizo parte de varios procesos de la Selección y que recientemente hizo una promesa asociada con su pelo, la cual tendrá que cumplir si el onceno de Néstor Lorenzo llega a la final.

El jugador del ‘Blanco, blanco’ de Manizales estuvo en entrevista con Publimetro Colombia, y, entre otras cosas, dio a conocer que, de ser su decisión, hubiese llevado a Sebastián Villa a la máxima cita del balompié. Adicionalmente, se comprometió con nuestros lectores a someterse a una intervención estética si la ‘sele’ es finalista del Mundial 2026.

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“Si Colombia llega a la final del Mundial yo me mando a poner pelo”, expresó el delantero de Once Caldas, mismo que en conversación con el diario gratuito más grande del mundo dio a conocer los resultados de los tres partidos de la fase de grupos de la ‘sele’: “Dos a cero ganándole a Uzbekistán con goles de Luis Díaz y James Rodríguez; 3-0 ganándole al Congo y le ganamos por la mínima a Portugal”, manifestó.

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Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

Afición Colombiana FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.