Luis Díaz ya tiene su propio rap: Fat N lanzó “Díaz Lucho” para exaltar al referente de la Selección Colombia

Luis Díaz no solo inspira celebraciones cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia o cuando encara defensas en Europa. Ahora también inspiró una canción. El artista caleño Fat N, uno de los nombres jóvenes más fuertes del freestyle colombiano, presentó “Díaz Lucho”, un tema dedicado a la historia de superación del futbolista guajiro y al orgullo que representa para millones de colombianos.

La canción toma como punto de partida el camino de ‘Lucho’, desde Barrancas, La Guajira, hasta los estadios más importantes del mundo. Pero no se queda solo en la figura del jugador, sino que busca hablar de disciplina, sacrificio, raíces y de esos sueños que muchas veces nacen en lugares donde parece que todo cuesta el doble.

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Fat N, cuyo nombre real es Alan Cortés, nació en Cali en 2006 y ha construido su nombre dentro de la escena del freestyle. En 2025 se consolidó como una de las grandes revelaciones del circuito al ganar el evento especial Red Bull Batalla Nueva Historia, realizado por los 20 años de la competencia en Buenos Aires, Argentina.

Un homenaje a Luis Díaz y a La Guajira

“Díaz Lucho” funciona como un homenaje musical a una de las historias deportivas más comentadas del país. Luis Díaz, nacido en Barrancas, La Guajira, se convirtió en una figura de la Selección Colombia y en referente internacional tras su paso por clubes europeos de primer nivel. El País lo ha destacado recientemente como uno de los futbolistas colombianos de mayor impacto en Europa, resaltando su origen guajiro y su consolidación en la élite del fútbol.

Pero la propuesta de Fat N no va solo por el lado futbolero. El videoclip oficial también busca exaltar la riqueza cultural del pueblo Wayúu, las raíces guajiras y los símbolos que han marcado la historia personal de Luis Díaz. A través de paisajes, referencias culturales y una estética ligada al territorio, el video se plantea como una carta de amor a La Guajira.

Y ahí está el punto más interesante: no es simplemente una canción para decir “qué crack es Luis Díaz”, sino una forma de recordar que detrás de cada figura que llega a lo más alto hay una historia, una familia, un territorio y una identidad que también merecen ser contadas.

Fat N sigue abriéndose camino fuera de las batallas

Aunque muchos lo conocen por sus batallas de freestyle, Fat N viene construyendo también una propuesta musical propia. Antes de “Díaz Lucho”, el caleño ya había lanzado canciones como “VERSACHY”, “RAPSTAR”, “YA CORONAMOS” y “ROLEX”, temas con los que ha mostrado una transición hacia una carrera musical más amplia.

Con este nuevo lanzamiento, el artista mezcla dos mundos que en Colombia despiertan conversación inmediata: el fútbol y el rap. Y no cualquier fútbol, sino la historia de uno de los jugadores más queridos del país.

El lanzamiento llega, además, en un momento especial para la Selección Colombia, con Luis Díaz consolidado como uno de sus referentes y con el país pendiente de lo que pueda hacer en la próxima cita mundialista. En ese contexto, “Díaz Lucho” apunta directo al corazón de los hinchas: los que ven en el guajiro no solo a un futbolista, sino a una muestra de que el talento colombiano puede salir de cualquier rincón y llegar al mundo.

Más que una canción dedicada a un deportista, el tema termina siendo una celebración del camino difícil, de las raíces que no se olvidan y de ese orgullo nacional que aparece cuando alguien de casa logra coronar en grande.

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