Programación del Mundial para este lunes festivo: ojo que arrancan los partidos en la mañana

La Copa Mundial de 2026 no se detiene y este lunes festivo 15 de junio traerá una jornada cargada de fútbol desde la mañana para los aficionados colombianos. Cuatro selecciones que generan gran expectativa harán su estreno en el torneo: España, Bélgica, Uruguay e Irán. Por primera ocasión en esta Copa, el balón rodará en horario matutino de Colombia.

Además, será el debut mundialista de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay, luego de los inconvenientes administrativos que retrasaron el viaje de la delegación charrúa desde Cancún hacia Estados Unidos.

Programación Mundial 2026 - lunes 15 de junio (hora de Colombia)

12:00 a.m. – España vs. Cabo Verde | RCN – Caracol – DirecTV

Grupo H. La campeona de Europa inicia su camino frente a una de las selecciones que se estrena en el torneo.

2:00 p.m. – Bélgica vs. Egipto | DirecTV

Grupo G. Los belgas buscarán arrancar con pie derecho ante una selección egipcia que espera dar la sorpresa.

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5:00 p.m. – Arabia Saudita vs. Uruguay | DirecTV - ESPN - Win Sports

Grupo H. El equipo de Marcelo Bielsa hará su estreno en Miami con el objetivo de sumar tres puntos desde el comienzo.

8:00 p.m. – Irán vs. Nueva Zelanda | DirecTV

Grupo G. Asiáticos y oceánicos cerrarán la jornada en un duelo que podría ser clave en la pelea por la clasificación.

Así va el Mundial 2026

Hasta ahora se han disputado las primeras jornadas de varios grupos y estos son los resultados:

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 Chequia

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Catar 1-1 Suiza

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Escocia 1-0 Haití

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Grupo F

Países Bajos 2-2 Japón

Suecia vs. Túnez (pendiente)

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Los resultados que más llamaron la atención

Entre los marcadores más destacados del arranque aparecen la contundente goleada de Alemania sobre Curazao (7-1), el sólido triunfo de Estados Unidos frente a Paraguay (4-1) y el inesperado empate entre Brasil y Marruecos. También sorprendió el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en uno de los partidos más emocionantes del torneo hasta ahora.

Con España, Bélgica y Uruguay entrando en acción, el lunes festivo promete ser una de las jornadas más atractivas de la primera fase del Mundial 2026, con partidos desde las 11 de la mañana para los aficionados colombianos.