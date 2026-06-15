Más líos en el Mundial 2026: Uruguay sufrió por problemas migratorios

La selección de Uruguay vivió un inesperado contratiempo logístico en la antesala de su debut en el Mundial de 2026. La delegación charrúa permaneció retenida durante varias horas en Cancún, México, debido a inconvenientes administrativos relacionados con los permisos de vuelo necesarios para ingresar a Estados Unidos.

El problema obligó a modificar por completo la agenda del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, incluyendo la cancelación de la conferencia de prensa que estaba programada para este domingo, apenas un día antes del estreno mundialista frente a Arabia Saudita.

Según reportó el periodista José Ramón Fernández, de ESPN, la delegación uruguaya no pudo despegar en el horario previsto debido a dificultades con la documentación requerida para el vuelo con destino a Miami. La situación generó preocupación en el entorno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que tuvo que trabajar contrarreloj para resolver el inconveniente y garantizar la llegada del plantel a territorio estadounidense.

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“La selección de Uruguay quedó retenida horas en Cancún por problemas administrativos relacionados con permisos de vuelo, lo que obligó a suspender la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. Finalmente, la delegación pudo viajar a Miami con casi tres horas de retraso y ya se encuentra rumbo a Estados Unidos”, señaló el periodista, en uno de tantos reportes que surgieron al respecto.

Aunque inicialmente surgieron versiones sobre la falta de autorización para ingresar a Estados Unidos, los reportes posteriores indicaron que el inconveniente estaba relacionado con aspectos administrativos y permisos de la aeronave encargada del traslado.

Finalmente, tras varias horas de espera, Uruguay recibió luz verde para viajar y emprendió su trayecto hacia Miami con cerca de tres horas de retraso respecto al itinerario original.

Bielsa tuvo que reorganizar toda la planificación

Mientras se resolvía la situación, los futbolistas permanecieron concentrados en el complejo de Mayakoba, en Cancún, donde la selección instaló su campamento base durante los días previos al viaje.

El retraso obligó al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa a replantear la programación prevista para la jornada. La atención a los medios fue suspendida y varios movimientos logísticos tuvieron que ser ajustados para cumplir con los tiempos establecidos por la FIFA.

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La modificación del cronograma también reduce las horas disponibles para la adaptación final del equipo en Miami antes del compromiso correspondiente al Grupo G del Mundial.

Debut de Uruguay contra Arabia Saudita

Uruguay tiene previsto enfrentar este lunes a Arabia Saudita en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar del percance, la AUF logró solucionar el inconveniente y dirigirse rumbo a Estados Unidos.

El episodio se suma a otros problemas logísticos y organizativos que han marcado los primeros días del Mundial 2026, un torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y que ha dejado varias situaciones inesperadas antes incluso de completarse la primera fecha.