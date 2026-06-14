Sheyla García rompió en llanto por saludo de Cristiano Ronaldo y las redes estallaron: hubo aplausos y críticas

La periodista colombiana Sheyla García, integrante de Win Sports y enviada especial al Mundial de 2026, se convirtió en tendencia durante las últimas horas luego de protagonizar un emotivo momento con el astro portugués Cristiano Ronaldo.

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Todo ocurrió cuando la comunicadora se encontraba cubriendo a la selección de Portugal. Al percatarse de la presencia del delantero en el campo de entrenamiento, Sheyla le gritó un saludo desde la zona de prensa y el futbolista respondió con un gesto de la mano hacia el lugar donde ella se encontraba. La reacción de la periodista fue inmediata: rompió en llanto y posteriormente compartió su emoción frente a las cámaras y en redes sociales.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en Colombia y otros países de habla hispana, generando una oleada de comentarios divididos entre quienes entendieron la emoción de la reportera y quienes consideraron exagerada su reacción.

“Es humana”: muchos defendieron a la periodista

Una gran cantidad de usuarios salieron en defensa de Sheyla García, argumentando que los periodistas también pueden sentir admiración por los deportistas que han seguido durante años.

Varios comentarios destacaron que no todos los días se tiene la oportunidad de estar frente a una de las figuras más importantes en la historia del fútbol y que muchos habrían hecho lo mismo.

También hubo críticas y burlas

Como suele ocurrir con los fenómenos virales, las redes sociales no tardaron en llenarse de memes y críticas.

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Algunos usuarios cuestionaron que una periodista deportiva mostrara públicamente tanta emoción por un futbolista como si fuera una aficionada y no una profesional, mientras otros bromearon con la situación mediante montajes, imágenes y comentarios humorísticos relacionados con la popularidad de Cristiano Ronaldo.

Mientras tanto, Sheyla García terminó convirtiéndose en una de las protagonistas inesperadas de la jornada mundialista, gracias a una reacción que para muchos reflejó el sueño de cualquier aficionado al fútbol: recibir, aunque sea por unos segundos, un saludo de una de las máximas leyendas del deporte como lo es Cristiano Ronaldo.