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A Gol Caracol le llovieron palmas e insultos por lo que hizo con las pausas de hidratación

El canal Caracol se jugó una osada carta en medio de tantas críticas por los cortes durante las pausas de hidratación del Mundial 2026. Le jugó a favor y luego en contra.

A Gol Caracol le llovieron palmas e insultos por lo que hizo con las pausas de hidratación
Japón vs Países Bajos (FIFA Oficial)
Por Evaristo Pérez

Garrote y zanahoria fue lo que recibió el Gol Caracol por su osada movida en medio de los criticados cortes durante las pausas de hidratación del Mundial 2026 y por lo que hizo en el partido entre los Países Bajos y Japón.

Ante los reproches globales de miles de aficionados, primero por la interrupción a los partidos para las pausas de hidratación y por si fuera poro que la mayoría de las cadenas con derechos cortaran la transmisión para ir a pauta comercial, el canal colombiano se jugó una arriesgada carta.

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Durante la pausa de hidratación del primer tiempo en el reseñado encuentro, el canal Caracol se la jugó y no cortó la señal para mandar a comerciales si no que mantuvo la imagen en el estadio con el sonido ambiente.

Este gesto hizo que aparecieran bastantes elogios y felicitaciones al Gol Caracol por el respeto al fútbol y primar lo que sucede en el partido, así estuviera detenido.

Sin embargo, en el segundo tiempo, en la misma pausa, sí enviaron a comerciales, según reportaron los propios televidentes y allí el discurso cambió. Las palmas cambiaron por insultos, con comentarios como que no les podían echar flores.

Felicitaciones y después reproches para Gol Caracol, primero aplaudidos por no cortar la transmisión y posteriormente insultados por sí priorizar los comerciales en el segundo tiempo.

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