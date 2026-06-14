A Gol Caracol le llovieron palmas e insultos por lo que hizo con las pausas de hidratación

Garrote y zanahoria fue lo que recibió el Gol Caracol por su osada movida en medio de los criticados cortes durante las pausas de hidratación del Mundial 2026 y por lo que hizo en el partido entre los Países Bajos y Japón.

Ante los reproches globales de miles de aficionados, primero por la interrupción a los partidos para las pausas de hidratación y por si fuera poro que la mayoría de las cadenas con derechos cortaran la transmisión para ir a pauta comercial, el canal colombiano se jugó una arriesgada carta.

Vea acá: Sheyla García rompió en llanto por saludo de Cristiano Ronaldo y las redes estallaron: hubo aplausos y críticas

Durante la pausa de hidratación del primer tiempo en el reseñado encuentro, el canal Caracol se la jugó y no cortó la señal para mandar a comerciales si no que mantuvo la imagen en el estadio con el sonido ambiente.

Este gesto hizo que aparecieran bastantes elogios y felicitaciones al Gol Caracol por el respeto al fútbol y primar lo que sucede en el partido, así estuviera detenido.

Sin embargo, en el segundo tiempo, en la misma pausa, sí enviaron a comerciales, según reportaron los propios televidentes y allí el discurso cambió. Las palmas cambiaron por insultos, con comentarios como que no les podían echar flores.

Felicitaciones y después reproches para Gol Caracol, primero aplaudidos por no cortar la transmisión y posteriormente insultados por sí priorizar los comerciales en el segundo tiempo.