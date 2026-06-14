Mundial 2026: Estos son los horarios y partidos imperdibles de la jornada de este domingo 14 de junio

El Mundial 2026 ha comenzado a mostrar sus cartas y el Grupo C, uno de los sectores más equilibrados de la competición, ya ha dejado las primeras sorpresas. Tras la finalización de los encuentros iniciales, la tabla de posiciones se ha reconfigurado, dejando a Escocia como el único líder del grupo y enviando un mensaje claro a sus rivales sobre sus aspiraciones en esta cita mundialista.

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En un duelo vibrante disputado durante el sábado 13 de junio en el Estadio Boston, el seleccionado de Escocia logró imponerse ante Haití, sumando tres puntos vitales que lo colocan en la cima de la clasificación. El equipo europeo, con un planteamiento sólido y contundente en el área rival, capitalizó sus oportunidades para sentenciar el 1-0 que le permite iniciar el torneo con el pie derecho.

Para Haití, el resultado es un golpe duro en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. El equipo caribeño se vio superado por la intensidad escocesa y ahora deberá trabajar intensamente en sus errores defensivos si pretende seguir con vida en el torneo.

Por otro lado, Brasil y Marruecos, dos de los grandes favoritos a luchar por los cupos a los octavos de final, protagonizaron un encuentro táctico en el que ninguno logró marcar la diferencia. El empate final dejó a ambos seleccionados con una unidad, repartiéndose los puntos en una primera fecha que resultó ser un llamado de atención para la “Verdeamarela”, que busca consolidar su favoritismo en las próximas presentaciones.

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Lo que viene para el Grupo C

La segunda jornada promete ser definitiva para definir el futuro de los integrantes de esta zona. Los focos estarán puestos en el desempeño de los favoritos y en la capacidad de reacción de quienes cayeron en el debut.

El viernes 19 de junio, el Grupo C volverá a entrar en acción con dos encuentros que podrían empezar a definir los clasificados a octavos:

Haití vs. Marruecos: A partir de las 5:00 p.m. (hora de Colombia), los haitianos buscarán una victoria obligatoria frente a un equipo marroquí que necesita sumar de a tres para no perderle la pista al líder. Brasil vs. Escocia: En el partido estelar de la jornada, desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia), los brasileños enfrentarán a un encendido conjunto escocés en el Estadio Filadelfia. Este duelo, considerado el más exigente de la fase de grupos para ambos, será clave para determinar quién se perfila como el gran candidato a ganar el sector.

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¿Qué partidos del mundial se disputaran hoy 14 de junio?

La jornada de hoy, domingo 14 de junio de 2026, continúa con cuatro emocionantes encuentros correspondientes a la fase de grupos (Grupos E y F) del Mundial.