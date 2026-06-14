“Interrupción técnica”, FIFA reconoció problema en medio de jugada clave del Mundial

La FIFA emitió un comunicado oficial tras la polémica que se presentó en el partido entre Suiza y Catar por la fase de grupos del Mundial 2026, luego de que una jugada revisada por el VAR generara dudas entre aficionados y televidentes debido a la ausencia de la habitual animación semiautomatizada del fuera de juego.

El encuentro, disputado en el área de la Bahía de San Francisco, tuvo uno de sus momentos más comentados apenas en el minuto 14, cuando Suiza recibió un penalti tras una acción que previamente fue analizada por el sistema arbitral de video.

La controversia surgió porque la transmisión oficial no mostró la animación tridimensional utilizada para ilustrar la posición de los jugadores en las revisiones de fuera de juego, lo que llevó a múltiples especulaciones en redes sociales sobre un posible error tecnológico.

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FIFA explicó lo sucedido

Horas después del compromiso, la FIFA aclaró la situación mediante un comunicado difundido por FIFA Media.

“Durante el partido Qatar contra Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara el gráfico de animación del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente”.

La entidad añadió que el incidente estuvo relacionado únicamente con la generación del gráfico televisivo y que en ningún momento comprometió el trabajo del VAR.

“El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento normal al verificar la decisión en el campo”.

El VAR sí pudo revisar la jugada

La máxima autoridad del fútbol mundial también enfatizó que las herramientas utilizadas por los árbitros de video funcionaron correctamente durante la revisión de la acción.

Según explicó la FIFA, las líneas empleadas para determinar la posición de los jugadores no evidenciaron ninguna infracción por fuera de juego en la secuencia previa al penalti.

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“Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal”.

La aclaración llegó después de que la imagen difundida en televisión generara incertidumbre entre los espectadores, especialmente porque el sistema semiautomatizado de fuera de juego ha sido uno de los avances tecnológicos más promocionados para esta Copa del Mundo.

Una imagen que desató preguntas

La captura de la transmisión mostró la palabra “ONSIDE” (habilitado) sin la tradicional reconstrucción animada de la jugada, situación poco habitual en un torneo donde la FIFA ha apostado por la transparencia tecnológica en las decisiones arbitrales.

Aunque el problema fue resuelto rápidamente, el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados del encuentro entre cataríes y suizos, obligando a la FIFA a pronunciarse públicamente para despejar cualquier duda sobre la legalidad de la acción que terminó influyendo en el desarrollo del compromiso.

Con la explicación oficial, el organismo dejó claro que la falla fue exclusivamente gráfica y que la decisión arbitral se tomó siguiendo los protocolos establecidos para el VAR en el Mundial 2026.