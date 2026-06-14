“Disfrutando de su selección”: comentarista confundió a famoso rapero con Rondaldinho

Un curioso momento se hizo viral durante la transmisión para España del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos por la primera fecha del Grupo C del Mundial de 2026. Un comentarista de la televisión pública, TVE, confundió al famoso rapero estadounidense Travis Scott con la leyenda brasileña Ronaldinho.

Mientras las cámaras enfocaban a una de las celebridades presentes en las tribunas, el narrador aseguró: “Vemos ahí a Ronaldinho que está disfrutando de su selección”, convencido de que el exfutbolista campeón del mundo en 2002 estaba observando el encuentro.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales no tardaron en notar el error. La persona que aparecía en pantalla no era Ronaldinho, sino Travis Scott, uno de los artistas más reconocidos de la escena musical mundial y quien ha mantenido una estrecha relación con el fútbol en los últimos años gracias a colaboraciones con marcas deportivas y clubes internacionales.

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Las redes no perdonaron

El lapsus del comentarista rápidamente se convirtió en tema de conversación en plataformas como X, donde cientos de aficionados compartieron el video y reaccionaron con humor ante la equivocación.

Muchos señalaron que, aunque lucía gafas oscuras, trenzas y la camiseta de Brasil, la diferencia física entre el exjugador y el artista estadounidense es evidente. Otros aprovecharon para crear memes sobre la confusión que terminó robándose parte de la atención del partido.

Brasil no pasó del empate

Más allá de la anécdota, Brasil tuvo un estreno discreto en la Copa del Mundo. La selección dirigida por Carlo Ancelotti igualó 1-1 frente a Marruecos en un partido correspondiente al Grupo C.

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El resultado dejó abiertas las opciones de ambas selecciones en una zona que también integran Escocia y Haití. La ‘Canarinha’ no logró imponer condiciones durante largos pasajes del encuentro y tuvo que conformarse con un punto en su debut mundialista.

Mientras tanto, la confusión de TVE entre Ronaldinho y Travis Scott ya se perfila como uno de los momentos virales más comentados de los primeros días del Mundial 2026.